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    • Каррера: «По итогам группы Лиги чемпионов мы и хотели попасть в Лигу Европы»

    Каррера: «По итогам группы Лиги чемпионов мы и хотели попасть в Лигу Европы»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что на групповой этап Лиги чемпионов перед его командой стояла задача попасть в Лигу Европу, а не пробиться в плей-офф ЛЧ.

    – Вы уходите на каникулы в худшем случае на третьем месте... Можете подвести итог первой части сезона?

    – Пока что мы – вторые. Ждем, как сыграют конкуренты. Безусловно, после матча с «Анжи» мы себя начали показывать хорошо в чемпионате. Я доволен. В Лиге чемпионов нашей целью был выход в Лигу Европы. Думаю, мы хорошо сыграли, за исключением последнего матча с «Ливерпулем».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2017 19:29
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1512923721
    Массимо, в Спартаке нельзя занижать планку!!!
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    Одинокий волк Маквейд
    1512924580
    Как говорил Рэмбо - задание выполнено.
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    Eds
    1512925024
    Что попали - это точно!!! На четвереньках что ли вышли в Лигу Европы? Дальше, как будете играть в Европе??? Какая задача у вас???
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    Игорь В
    1512926427
    Хахаха так это такой план был. Всосать 7??? Сразу видно. Ичсной *****
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    Диктор
    1512929233
    Для Спартака после неудачного начала,сейчас все складывается хорошо.
    Ответить
    Африканскaя чумa cвинeй
    1512930566
    Либо перевели неправильно, либо дурак дураком. С такой группы надо было легко выходить в плей-офф со второго места
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    anri1703
    1512961268
    все таки 0-7 долго помнить будут или они бы как ЦСКА вылетели туда то ладно или в последнем матче 0-7 проиграли бы они даже 0-3 и то как то было бы другое впечатление в целом обе влч боролись чего у нас давно не было (ЦСКА последние года влетал) все таки 5-1 с Севильей уже не вспоминают надо все это сейчас отбросить главное итог 4 команды в ле это тоже хорошо желаю всем нашим командам пройти как можно дальше
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    frizom
    1513068172
    Продолжение еврокубков в ЛЕ это конечно не то что мы прям ждали, но вполне разумный вариант чтобы пройди как можно дальше по турниру и набрать побольше рейтинга в Европе. Так что хорошо что так получилось.
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    ologreds
    1694991759
    numo528761
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