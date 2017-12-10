Каррера: «По итогам группы Лиги чемпионов мы и хотели попасть в Лигу Европы»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что на групповой этап Лиги чемпионов перед его командой стояла задача попасть в Лигу Европу, а не пробиться в плей-офф ЛЧ.

– Вы уходите на каникулы в худшем случае на третьем месте... Можете подвести итог первой части сезона?

– Пока что мы – вторые. Ждем, как сыграют конкуренты. Безусловно, после матча с «Анжи» мы себя начали показывать хорошо в чемпионате. Я доволен. В Лиге чемпионов нашей целью был выход в Лигу Европы. Думаю, мы хорошо сыграли, за исключением последнего матча с «Ливерпулем».

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