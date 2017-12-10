Витиньо: «У поражения от «Спартака» нет причины»

Нападающий ЦСКА Витиньо подвел итог поражению от «Спартака» в матче 20-го тура РФПЛ.

«Главная причина поражения? Тут нет какой-то причины. Мы хорошо начали матч. Нам пришлось больше раскрыться, чтобы сравнять счет. У соперника появились опасные контратаки. В перерыве тренер попросил нас выйти на второй тайм с свежей головой.

Мешал ли дым? Он никому не помогает. Дым – это лишнее на стадионе. Он сбивал ритм игры. Дым плох и для болельщиков и для игроков», — сказал бразилец.

Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби. Как это было