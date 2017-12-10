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    Витиньо: «У поражения от «Спартака» нет причины»

    Нападающий ЦСКА Витиньо подвел итог поражению от «Спартака» в матче 20-го тура РФПЛ.

    «Главная причина поражения? Тут нет какой-то причины. Мы хорошо начали матч. Нам пришлось больше раскрыться, чтобы сравнять счет. У соперника появились опасные контратаки. В перерыве тренер попросил нас выйти на второй тайм с свежей головой.

    Мешал ли дым? Он никому не помогает. Дым – это лишнее на стадионе. Он сбивал ритм игры. Дым плох и для болельщиков и для игроков», — сказал бразилец.

    Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

    «Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби. Как это было

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2017 19:27
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NIK32RUS
    1512923703
    у него еще сил хватает пи.деть! чуш.арь!
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    saf05
    1512924700
    Как будто он играл.Пустое место
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    river31
    1512924702
    Главная причина, это то что играли не как табун, а как стадо меринов. Спасибо Акинфееву, что счет не 6-0.
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    Бриг
    1512925088
    Одна из причин - витиньо.
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    PNZ1985
    1512925744
    по чекушечке овса и спать)))
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    insider_retro
    1512926683
    Причины есть всегда... Одна из них - нападающий Витиньо почти не забивает... А без голов нет побед... Есть и ещё несколько дарований разного возраста, которые не смогли сегодня ничего противопоставить Спартаку...
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    Полная Канистра
    1512926968
    витя запомни на данный момент линия атаки в Спартаке самая сильная в лиге вот таков и результат
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    Одинокий волк Маквейд
    1512929216
    А Спартак. Если надо причину - это причина.
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    Диктор
    1512929407
    5 место они занимают
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    ologreds
    1694991759
    numo528760
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