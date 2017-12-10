Матч «Спартак» – ЦСКА был прерван из-за действий болельщиков

Встреча 20-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА была приостановлена при счете 2:0.
Арбитр Алексей Николаев прервал матч из-за дыма от файеров, брошенных болельщиками.
Команды на несколько минут ушли в подтрибунное помещение, после чего игра продолжилась.
Напомним, оба гола в столичном дерби забил полузащитник красно-белых Квинси Промес. Голландец забил ЦСКА впервые за восемь очных встреч.
«Бомбардир» ведет текстовую-онлайн трансляцию.
Уводит судья команды с поля пока. Надымили. pic.twitter.com/fWNucG0Iga— Mike Goncharov (@gribo4ki) 10 декабря 2017 г.
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— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 10 декабря 2017 г.