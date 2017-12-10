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    • Матч «Спартак» – ЦСКА был прерван из-за действий болельщиков

    Матч «Спартак» – ЦСКА был прерван из-за действий болельщиков

    Встреча 20-го тура чемпионата России «Спартак»ЦСКА была приостановлена при счете 2:0.

    Арбитр Алексей Николаев прервал матч из-за дыма от файеров, брошенных болельщиками.

    Команды на несколько минут ушли в подтрибунное помещение, после чего игра продолжилась.

    Напомним, оба гола в столичном дерби забил полузащитник красно-белых Квинси Промес. Голландец забил ЦСКА впервые за восемь очных встреч.

    «Бомбардир» ведет текстовую-онлайн трансляцию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2017 18:11
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    Комментарии (8)
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    x-x-x-x-x
    1512920936
    быдло в деле
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    la verdad
    1512921753
    Пять матчей без зрителей. Повтор - десять матчей. Повтор - тридцать матчей. И проблема решена.
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    Кинстифа
    1512922054
    у коней бракованная пиротехника оказалась))))
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    vladimir63
    1512933008
    честно ! задолбали уже эти пиротехники !
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    ologreds
    1694991761
    numo528748
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