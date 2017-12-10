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    • РФПЛ. «Спартак» разгромил ЦСКА, красно-белые проведут зиму в зоне ЛЧ

    РФПЛ. «Спартак» разгромил ЦСКА, красно-белые проведут зиму в зоне ЛЧ

    В матче 20 тура РФПЛ встретились московские «Спартак» и ЦСКА. Исход матча решили, в частности, два гола Квинси Промеса, который поразил чужие ворота в обоих таймах. Красно-белые не проигрывают в чемпионате с августа.

    Спартаковцы проведут зимний перерыв на втором или третьем месте, а ЦСКА – на пятом.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 10; 2:0 – Промес, 61; 3:0 – Пашалич, 90+8.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Самедов (Пашалич, 66), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо (Роша, 82), Промес, Фернандо, Адриано (Зе Луиш, 78).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Кучаев, 79), Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо (Макаров, 87).

    Предупреждения: нет – Головин, 77; Вернблум, 86; Набабкин, 90+1; Березуцкий, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 18:30
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    Комментарии (355)
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    мы_не_рабы
    1512930901
    Хороша игра в исполнении команд. Побольше бы таких игр в РФПЛ. Спартак сегодня был сильнее и заслуженно победил. Да и не имел права сегодня проигрывать, после поражения от Ливерпуля! Всех красно-белых с победой! Переживём зиму и вперёд, к новым победам!
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    Legion-o
    1512930987
    Мировому футбольному сообществу вообще насрать на наш второсортный чемпионат, а позорное поражение клуба, представляющего великую страну, будет навсегда записано в историю ЛЧ!!!
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    sobaka120982
    1512931399
    Играть без скамейки это авантюризм!!! Получили по шапке,все по делу.
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    DZHEK_VOROBEY1987
    1512931936
    Всех красно-белых с заслуженной победой,да обосрались недавно с Ливерпулем,но это уже в прошлом,а сегодня разгромили армейцев.
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    SPACE TRUCKIN
    1512933247
    Спартак собирает долги - только фаны рано задымили,а так - всё как и ждали....всех с КБ с победой!
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    Каратель
    1512933719
    СПАРТАК с победой!!! всё чётко,на классе. в этом матче ещё и кдк выиграло,теперь за пиротехнику штрафов будет,каждый в кдк себе новую машину купит.вот только не пойму почему у коней так дымило,палёная пиротехника? или пуканы в бессильной злобе дымили?)
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    Allanon
    1512935013
    С победой!
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    Fancyfall
    1512936823
    волею судеб, довелось смотреть матч в компании двух цсковцев и динамовца, ха, праздник был на моей улице! парням спасибо!
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    Spartanez 300
    1512951515
    Всех с победой , одного не пойму что помешало достойно сыграть с Ливерпулем . То сильно огорчают нас то радуют .
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    ologreds
    1694991760
    numo528749
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