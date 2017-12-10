РФПЛ. «Спартак» разгромил ЦСКА, красно-белые проведут зиму в зоне ЛЧ

В матче 20 тура РФПЛ встретились московские «Спартак» и ЦСКА. Исход матча решили, в частности, два гола Квинси Промеса, который поразил чужие ворота в обоих таймах. Красно-белые не проигрывают в чемпионате с августа.

Спартаковцы проведут зимний перерыв на втором или третьем месте, а ЦСКА – на пятом.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 10; 2:0 – Промес, 61; 3:0 – Пашалич, 90+8.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Самедов (Пашалич, 66), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо (Роша, 82), Промес, Фернандо, Адриано (Зе Луиш, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Кучаев, 79), Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо (Макаров, 87).

Предупреждения: нет – Головин, 77; Вернблум, 86; Набабкин, 90+1; Березуцкий, 90+2.

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