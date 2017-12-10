РФПЛ. «Краснодар» победил «Амкар» при «-15»

Состоялся очередной матч 20 тура РФПЛ, в котором встретились пермский «Амкар» и «Краснодар». Хозяева смогли поразить чужие ворота всего лишь раз. Это сделал Браун Форбс. У гостей забивали разные игроки.

«Быки» как минимум до вечера заняли место в зоне Лиги чемпионов. «Амкар» идет на 13 месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Амкар (Пермь) – Краснодар – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Грицаенко, 13; 0:2 – Игнатьев, 32; 0:3 – Клаэссон, 46; 1:3 – Форбс, 57.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев (Прокофьев, 70), Занев, Конде, Комолов, Костюков (Форбс, 55), Огуде, Эзатолахи (Гол, 55), Бодул.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра (Жигулев, 90), Каборе, Классон, Игнатьев.

Предупреждения: Бодул, 59 – Мартынович, 72.

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