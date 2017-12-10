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    РФПЛ. «Краснодар» победил «Амкар» при «-15»

    Состоялся очередной матч 20 тура РФПЛ, в котором встретились пермский «Амкар» и «Краснодар». Хозяева смогли поразить чужие ворота всего лишь раз. Это сделал Браун Форбс. У гостей забивали разные игроки.

    «Быки» как минимум до вечера заняли место в зоне Лиги чемпионов. «Амкар» идет на 13 месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Амкар (Пермь) – Краснодар – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Грицаенко, 13; 0:2 – Игнатьев, 32; 0:3 – Клаэссон, 46; 1:3 – Форбс, 57.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев (Прокофьев, 70), Занев, Конде, Комолов, Костюков (Форбс, 55), Огуде, Эзатолахи (Гол, 55), Бодул.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра (Жигулев, 90), Каборе, Классон, Игнатьев.

    Предупреждения: Бодул, 59 – Мартынович, 72.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 15:53
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Burunduk
    1512910552
    Молодцы, на зимнюю паузу с хорошим результатом. Амкар крепкий орешек.
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    Татарин за ЦСКА
    1512910751
    Южная команда выиграла в зимних условиях.Это Россия,детка
    Ответить
    insider_retro
    1512910956
    Результат матча хорош!!.. Теперь всю паузу готовиться к весне и кусать локти за профуканные матчи и очки!..
    Ответить
    Бугимен
    1512911047
    ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ КРАСНОДАРА С ПОБЕДОЙ!
    Ответить
    retiremen
    1512911269
    Игнатьев с Клаесоном понятно, а Грицаенко???
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    Ростов рулит.
    1512911341
    Соседи, земляки с победой, болел за вас. Сегодня в 19:00 играет мой Ростов, погода великолепная +12, только забивай. Ой как нужна победа, дай Бог удачи.
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    victosha
    1512911953
    Чисто нашенский вариант: летом играем в Краснодаре в жару, зимой на севере в Перми при -15. Почему бы, допустим, не наоборот?..
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512916306
    Краснодар, С ПОБЕДОЙ! Очень достойно!
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    ologreds
    1694991761
    numo528723
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