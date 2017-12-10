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    • Гвардиола: «Думаю, Фергюсон предлагал мне возглавить «Манчестер Юнайтед», и я просто не понял, что он говорил»

    Гвардиола: «Думаю, Фергюсон предлагал мне возглавить «Манчестер Юнайтед», и я просто не понял, что он говорил»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как беседовал в 2012 году с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

    «Тогда у меня был не такой хороший английский, как сейчас. Может быть, я просто не понял, что говорил сэр Алекс. Мы ужинали в замечательном ресторане, и, я думаю, он что-то предлагал мне насчет переезда на «Олд Траффорд». Но я правда не помню!

    Мы говорили о жизни, о футболе, об АПЛ. Это не были секретные переговоры. Думаю, я бы запомнил это.

    Мы говорили как друзья, как коллеги. Говорили о многих вещах. Я помню, что сэр Алекс говорил очень быстро и мне было трудно его понять. Но все было очень здорово, потому что он выбрал потрясающий ресторан и, конечно, за все заплатил!

    «Бавария» вышла на меня раньше «Манчестер Сити». И я решил показать себя в Германии и получить новый опыт. Потом, чуть ли не в день моего прибытия в Мюнхен, на меня снова вышел «МС», и я сказал им, что выберу их, если поеду в АПЛ», — сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня на «Олд Траффорд» Начало игры в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.12.2017 12:52
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    vick-north-west
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    Главное - испанец поел и выпил на халяву!
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