Иванович: «Матч с «Ахматом»? Не знаю, когда «Зенит» в последний раз выигрывал в Грозном»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против «Ахмата».

«Думаю, что впереди одна из самых важных и тяжелых игр в сезоне. Заключительный матч года, и это создает дополнительные сложности.

Не знаю, когда «Зенит» в последний раз выигрывал в Грозном. Будет настоящая борьба. Должны выложиться на сто процентов, поскольку нам больше нельзя терять очки.

Дома «Зенит» разгромил «Ахмат» — 4:0, но у них было удаление, мы вовремя сумели забить. Но в Грозном будет совсем по-другому. Жду тяжелого матча», — сказал Иванович.

Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет завтра в Грозном. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.