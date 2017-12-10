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    • Иванович: «Матч с «Ахматом»? Не знаю, когда «Зенит» в последний раз выигрывал в Грозном»

    Иванович: «Матч с «Ахматом»? Не знаю, когда «Зенит» в последний раз выигрывал в Грозном»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против «Ахмата».

    «Думаю, что впереди одна из самых важных и тяжелых игр в сезоне. Заключительный матч года, и это создает дополнительные сложности.

    Не знаю, когда «Зенит» в последний раз выигрывал в Грозном. Будет настоящая борьба. Должны выложиться на сто процентов, поскольку нам больше нельзя терять очки.

    Дома «Зенит» разгромил «Ахмат» — 4:0, но у них было удаление, мы вовремя сумели забить. Но в Грозном будет совсем по-другому. Жду тяжелого матча», — сказал Иванович.

    Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет завтра в Грозном. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.12.2017 12:21
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kvm5
    1512898513
    хороший настрой
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    Serjoga
    1512898981
    Ну уж закрытый футбол дома не для Ахмата! Вы ждали открытый футбол? Вот в этой игре у вас будет шанс доказать это! Дерзайте, а результат расставит все на свои места!
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    paracetamol
    1512899834
    Зенит в последний раз выигрывал в Грозном 11 декабря 2017 г.
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    Borz1
    1512906952
    в зенит в Грозном не выигровал и не выграет, и ещё судью федотова возмите собой
    Ответить
    игрок68
    1512909014
    главное настроиться на победу и победить показав отличный футбол
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    Вомбат
    1512920558
    Как бы Зенит хорошо ни настраивался на Ахмат, восстановиться после такой игры, как была в четверг, к понедельнику, нереально. Слишком много эмоций оставлено в Сан Себастьяне. Поможет ли ротация не знаю. Манчини не мастер ротации. Ну а насчет побед в Грозном, последняя была в 2013. Терек был бит со счетом 0:3. Это по счету, а по игре это было что-то типа Ливерпуль-Спартак.
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    ologreds
    1694991763
    numo528706
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