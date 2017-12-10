Капитан дортмундской «Боруссии»: «Наш тренер – самый несчастный человек»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер прокомментировал поражение в матче с «Вердером» (1:2) в 15-м туре Бундеслиги. Футболист отметил, что их поражение нельзя оправдать и команда заслуженно получила критику со стороны болельщиков.

«Нам не говорить надо, а вкалывать. Просто раздражает, как мы сыграли на своем поле. Это абсолютная наглость то, как мы играли в футбол. Наш тренер – самый несчастный человек. Вина лежит исключительно на футболистах», – сказал Шмельцер.

«Боруссия» после 15-го тура идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.