Аленичев: «В дерби отдаю предпочтение ЦСКА»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев, ранее работавший с московским «Спартаком», поделился ожиданиями от матча 20 тура РФПЛ между красно-белыми и московским ЦСКА. Специалист отдает предпочтение красно-синим.

«ЦСКА в очень хорошей форме, несмотря на поражение в Манчестере, где команда выглядела неплохо.

Видно, что Виктор Гончаренко нашел подход к футболистам, определился со схемой, взаимодействиями. В ЦСКА налажена игра.

Как выйдет «Спартак» из такого психологического состояния, сказать тяжело, но прямо сейчас я бы отдал предпочтение ЦСКА», – сказал Аленичев.

Встреча состоится 10 декабря и начнется в 16:30 по Москве.