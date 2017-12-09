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    Аленичев: «В дерби отдаю предпочтение ЦСКА»

    Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев, ранее работавший с московским «Спартаком», поделился ожиданиями от матча 20 тура РФПЛ между красно-белыми и московским ЦСКА. Специалист отдает предпочтение красно-синим.

    «ЦСКА в очень хорошей форме, несмотря на поражение в Манчестере, где команда выглядела неплохо.

    Видно, что Виктор Гончаренко нашел подход к футболистам, определился со схемой, взаимодействиями. В ЦСКА налажена игра.

    Как выйдет «Спартак» из такого психологического состояния, сказать тяжело, но прямо сейчас я бы отдал предпочтение ЦСКА», – сказал Аленичев.

    Встреча состоится 10 декабря и начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2017 23:23
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    Комментарии (32)
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    pato08
    1512893570
    Да вообще пх кому ты отдаешь предпочтение...
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    movie
    1512893585
    ************
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    OfaZavr
    1512894102
    не согласен, нужно всегда верить в своих до конца!
    Ответить
    Spartak №1
    1512894521
    Читаю комменты Аленичева и удивляюсь, превращется в очередного Червяка .... Под управлением у обоих в разной конечно степени был Спартак и что, оба обосрались и теперь при первой возможности обливают команду. Культурным челам несвойствееные поступки
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    Spartak №1
    1512894606
    Молчал бы лучше
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    mgordeev
    1512898367
    Аленичев: в сексе отдаю предпочтение мужчинам.
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    Бугимен
    1512900779
    ВОТ УПЫРЬ, ЭТОТ ОЛЕНЬ!!!ДА,ЧТОБЫ ТВОЙ ЕНИСЕЙ, БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ!ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
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    niko5
    1512920539
    Гнида и есть гнида!!!Хоть и лучший в прошлом!!!!
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    Д Альбертини
    1512930232
    Да, Дима, не оправдали они твои ожидания, ох не оправдали)))
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    ologreds
    1694991765
    numo528664
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