Примера. «Реал» забил пять безответных мячей «Севилье»

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 5:0. Дубль на счету нападающего мадридцев Криштиану Роналду.
«Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице. «Севилья» идет на пятом месте.
Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур
Реал – Севилья – 5:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 — Начо, 3; 2:0 — Роналду, 23; 3:0 — Роналду (с пенальти), 31; 4:0 — Кроос, 38; 5:0 — Хакими, 42.
Предупреждения: нет — Навас, 31, Банега, 37.
«Реал»: Навас, Вальехо, Начо, Роналду (Иско, 76), Кроос (Льоренте,63), Бензема, Модрич (Себальос, 71), Марсело, Лукас Васкес, Ашраф, Асенсио.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Кароль, Писсаро, Банега (Крон-Дели. 81), Навас, Васкес (Гайс, 71), Нолито (Сарабия, 57), Муриэль.