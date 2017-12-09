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    Примера. «Реал» забил пять безответных мячей «Севилье»

    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 5:0. Дубль на счету нападающего мадридцев Криштиану Роналду.

    «Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице. «Севилья» идет на пятом месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    Реал – Севилья – 5:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 — Начо, 3; 2:0 — Роналду, 23; 3:0 — Роналду (с пенальти), 31; 4:0 — Кроос, 38; 5:0 — Хакими, 42.

    Предупреждения: нет — Навас, 31, Банега, 37.

    «Реал»: Навас, Вальехо, Начо, Роналду (Иско, 76), Кроос (Льоренте,63), Бензема, Модрич (Себальос, 71), Марсело, Лукас Васкес, Ашраф, Асенсио.

    «Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Кароль, Писсаро, Банега (Крон-Дели. 81), Навас, Васкес (Гайс, 71), Нолито (Сарабия, 57), Муриэль.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 20:07
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Real.
    1512840393
    С победой Реал Мадрид!!!
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    DeStar
    1512840437
    сильно, забили целых 5 за тайм, а игра все-равно странная у реала, будто нет рвения или дикого желания.. но радует, я сомневался в том смогут ли победить. а тут такое.
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    VVM1964
    1512840527
    Исходя из этого можно сделать вывод - Спартак и Реал команды приблизительно одного уровня ))) .
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    insider_retro
    1512840550
    Лихо раздеклешили!... За один тайм напихали для убедительности!..
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    Татарин за ЦСКА
    1512846246
    С победой,"сливочные"
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    Jenea83
    1512850570
    Уничтожили!
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    Бриг
    1512853168
    Севилья вроде уважаемая команда была...
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    ologreds
    1694991767
    numo528645
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