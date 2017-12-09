Бердыев: «В первом тайме матча со «СКА-Хабаровском» были проблески того, что мы хотим видеть от «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (3:1) в матче 20-го тура РФПЛ, подчеркнув, что доволен изменением менталитета игроков. По словам специалиста, на этой базе можно строить команду.

«Получалось многое, но не все. Особенно после замен во второй половине, после чего наша игра посыпалась. И это настораживает. То, что мы увидели в первом тайме – это только начало, проблески того, что мы хотим видеть от команды. Самое главное, чем доволен в этой части сезона – изменением менталитета, это самое важное. На этой базе можно строить команду», – сказал в Бердыев эфире телеканала «Наш футбол».