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    • Бердыев: «В первом тайме матча со «СКА-Хабаровском» были проблески того, что мы хотим видеть от «Рубина»

    Бердыев: «В первом тайме матча со «СКА-Хабаровском» были проблески того, что мы хотим видеть от «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (3:1) в матче 20-го тура РФПЛ, подчеркнув, что доволен изменением менталитета игроков. По словам специалиста, на этой базе можно строить команду.

    «Получалось многое, но не все. Особенно после замен во второй половине, после чего наша игра посыпалась. И это настораживает. То, что мы увидели в первом тайме – это только начало, проблески того, что мы хотим видеть от команды. Самое главное, чем доволен в этой части сезона – изменением менталитета, это самое важное. На этой базе можно строить команду», – сказал в Бердыев эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 18:46
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    Комментарии (5)
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    серега кашин
    1512836303
    обыграли аутсайдера а понтов как будто стали чемпионами
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    семёнычев
    1512841252
    Менталитет изменить- это хорошо, но привести в соответствие замыслы и реализацию гораздо сложнее!
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    ologreds
    1694991767
    numo528638
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