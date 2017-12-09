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    «Динамо» намерено сохранить Ташаева

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подчеркнул, что бело-голубые заинтересованы в продлении контракта с полузащитником Александром Ташаевым.

    Нынешнее соглашение 23-летнего игрока истекает в июне 2018 года. Ранее агент хавбека сообщил, что его клиентом интересуются в Бельгии и Испании.

    «Есть понимание, думаю, все будет хорошо. Ташаева планируем сохранить, ведем переговоры с его агентами.

    Зимние трансферы? Общались с руководством, еще месяц назад были обозначены позиции, которые требуют усиления. Скауты работают, смотрят игроков. Работа ведется постоянно. Но понятно, что имена я вам сейчас называть не буду», – сказал Хохлов.

    Ташаев защищает цвета первой команды «Динамо» с 2015 года.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2017 17:53
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    Комментарии (2)
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    серега кашин
    1512832973
    если будет куда уйти то он уйдет и сразу
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    ologreds
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