«Динамо» намерено сохранить Ташаева

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подчеркнул, что бело-голубые заинтересованы в продлении контракта с полузащитником Александром Ташаевым.

Нынешнее соглашение 23-летнего игрока истекает в июне 2018 года. Ранее агент хавбека сообщил, что его клиентом интересуются в Бельгии и Испании.

«Есть понимание, думаю, все будет хорошо. Ташаева планируем сохранить, ведем переговоры с его агентами.

Зимние трансферы? Общались с руководством, еще месяц назад были обозначены позиции, которые требуют усиления. Скауты работают, смотрят игроков. Работа ведется постоянно. Но понятно, что имена я вам сейчас называть не буду», – сказал Хохлов.

Ташаев защищает цвета первой команды «Динамо» с 2015 года.