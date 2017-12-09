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    • Виейра: «Если Озил и Санчес хотят покинуть «Арсенал», их нужно отпустить»

    Виейра: «Если Озил и Санчес хотят покинуть «Арсенал», их нужно отпустить»

    Бывший полузащитник «Арсенал» Патрик Виейра высказал мнение, что «канонирам» нужно продать нападающего Алексиса Санчеса и хавбека Месута Озила в зимнее трансферное окно.

    Контракты обоих игроков истекают в июне 2018 года, поэтому лондонский клуб рискует расстаться с ними следующим летом бесплатно.

    «Когда игрок хочет покинуть клуб, думаю, его стоит отпустить. Если футболист больше не хочет оставаться в команде, он никогда не отдаст себя ей на 100 процентов и не даст все, что может.

    Я верю, что, если игрок хочет уйти, то вы не должны противиться этому. Потому что нет игрока более значимого, чем клуб», – сказал Виейра.

    Источник: Tribalfootball

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    09.12.2017 17:42
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    Комментарии (3)
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    lisal
    1512839617
    Прав на 100%
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    LMI
    1512847125
    Я давно считаю, что их нужно было продать и заниматься строительством новой команды. Тем более, что Санчес еще таки и дал нм (и не мало), а Озил - весьма противоречивая личность для Арсенала, а Арсенал - это самое главное
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    ologreds
    1694991767
    numo528633
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