Виейра: «Если Озил и Санчес хотят покинуть «Арсенал», их нужно отпустить»

Бывший полузащитник «Арсенал» Патрик Виейра высказал мнение, что «канонирам» нужно продать нападающего Алексиса Санчеса и хавбека Месута Озила в зимнее трансферное окно.

Контракты обоих игроков истекают в июне 2018 года, поэтому лондонский клуб рискует расстаться с ними следующим летом бесплатно.

«Когда игрок хочет покинуть клуб, думаю, его стоит отпустить. Если футболист больше не хочет оставаться в команде, он никогда не отдаст себя ей на 100 процентов и не даст все, что может.

Я верю, что, если игрок хочет уйти, то вы не должны противиться этому. Потому что нет игрока более значимого, чем клуб», – сказал Виейра.