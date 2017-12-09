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    • Глушаков: «Спартак» мечтал войти в историю, но не с таким результатом»

    Глушаков: «Спартак» мечтал войти в историю, но не с таким результатом»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попросил прощения перед болельщиками за разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в шестом туре Лиги чемпионов и отметил, что в целом команда нормально прошла групповой этап.

    Красно-белые заняли третье место в квартете с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором» и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.

    «Хотел бы извиниться перед болельщиками. Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать.

    Считаю, что групповой этап «Спартак» прошел нормально. Задачей минимум для нас было попасть в Лигу Европы, задачей максимум – в плей-офф Лиги чемпионов. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят... Жаль, что закончили групповой турнир таким обидным поражением от «Ливерпуля». Теперь будем ждать результатов жеребьевки, чтобы узнать соперника в плей-офф Лиги Европы», – сказал Глушаков.

    «Спартак» в шести встречах группового раунда набрал шесть очков, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения. Разница мячей – 9:13.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.12.2017 13:35
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    Комментарии (27)
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    Рубинище
    1512817621
    Спартаку нужно усиление... Глушаков, Самедов, Комбаров - выше головы уже не прыгнут, к сожалению это их уровень, так они его ещё и раз через два выполняют, отсюда куча провалов. Если в Зените начнётся распродажа , то в Спартак не помешал бы Кузяев, Нобоа или Жирков например.
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    hevbn 28
    1512817643
    Во первых такое попадание в историю рано или поздно бывает у каждой команды и главное выходить на следующий матч с таким настроем чтобы такого больше и близко не повторилось, а во вторых я в целом абсолютно согласен с Денисом.Может для Спартака ЛЕ даже и лучше, потому что в ЛЕ у команды есть все шансы пройти далеко как мне кажется .Вряд ли в этом турнире красно-белые слабее многих команд.
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    Чикомас
    1512818588
    А что вам мешает ? Сбацайте 1-19 в Л.Е. и в снова в истории.
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    Kotofey75
    1512819292
    Глубокоуважаемые говноеды, которые тут глумятся уже третьи сутки... Вы никак не можете понять что ваши высеры всем похер? Что этот говносайт и создан как трибуна неадекватных долбоящеров? Продолжайте вонять дальше. Мне дорог мой клуб и независимо от тго с каким счетом он влип, он останется моим клубом. То же относится ко всем остальным болельщикам. Я вам желаю здоровья и чтобы ваши клубы не влетали так. Никому кроме нас)
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    NIK32RUS
    1512821087
    В данной ситуации футболистам Спартака лучше молчать!
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    BarStep
    1512821774
    И тут Остапа понесло...
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    RUSARM
    1512821827
    Где Глушак,там похороны!!! Сами мясные это писали-вот о получили!!! Бумеранг бьет больно!!!
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    mamba9090909
    1512827095
    Спартак любит ковыряться в истории. И в этот раз, вымазавшись в нафталине, вспоминая 1992 год, решили, что уже можно торжествовать. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- «Спартак» сегодня должен играть на победу на «Энфилде», где уже выигрывал четверть века назад..........
    Ответить
    mihail200606
    1512827736
    Ну на что наиграли, с тем и вошли в историю...
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    ologreds
    1694991769
    numo528614
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