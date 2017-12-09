Глушаков: «Спартак» мечтал войти в историю, но не с таким результатом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попросил прощения перед болельщиками за разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в шестом туре Лиги чемпионов и отметил, что в целом команда нормально прошла групповой этап.

Красно-белые заняли третье место в квартете с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором» и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать.

Считаю, что групповой этап «Спартак» прошел нормально. Задачей минимум для нас было попасть в Лигу Европы, задачей максимум – в плей-офф Лиги чемпионов. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят... Жаль, что закончили групповой турнир таким обидным поражением от «Ливерпуля». Теперь будем ждать результатов жеребьевки, чтобы узнать соперника в плей-офф Лиги Европы», – сказал Глушаков.

«Спартак» в шести встречах группового раунда набрал шесть очков, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения. Разница мячей – 9:13.