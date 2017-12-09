Слуцкий: «На «Олд Траффорд» прочувствовал на себе, что такое «Ферги-тайм»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями по матчу армейцев с «Манчестер Юнайтед» в 2009 году в рамках Лиги чемпионов. Тогда московский клуб под руководством специалиста в гостях сыграл вничью с манкунианцами со счетом 3:3.

«На «Олд Траффорд» всегда сумасшедшая атмосфера. Я прочувствовал на себе, что такое «Ферги-тайм» – последние 15 минут. С ЦСКА выигрывали 3:1, но не смогли удержать победный счет. Этот матч навсегда в памяти», – сказал специалист.

Напомним, Слуцкий на прошлой неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера «Халл Сити».