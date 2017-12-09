Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий: «На «Олд Траффорд» прочувствовал на себе, что такое «Ферги-тайм»

    Слуцкий: «На «Олд Траффорд» прочувствовал на себе, что такое «Ферги-тайм»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями по матчу армейцев с «Манчестер Юнайтед» в 2009 году в рамках Лиги чемпионов. Тогда московский клуб под руководством специалиста в гостях сыграл вничью с манкунианцами со счетом 3:3.

    «На «Олд Траффорд» всегда сумасшедшая атмосфера. Я прочувствовал на себе, что такое «Ферги-тайм» – последние 15 минут. С ЦСКА выигрывали 3:1, но не смогли удержать победный счет. Этот матч навсегда в памяти», – сказал специалист.

    Напомним, Слуцкий на прошлой неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера «Халл Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2017 06:58
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1512797506
    в Халле познали что такое ЛёняТайм)
    Ответить
    dendiesel
    1512797782
    Пора в Россию.....нехер в Англии тусить!!!
    Ответить
    BykAs
    1512797912
    Леня- верим)))
    Ответить
    Lev Aleks
    1512799706
    Леонид красавчик...думаю скоро увидим на тренерском мостике какой-нибудь приличной команды)
    Ответить
    regbiN
    1512800358
    В Краснодар вместо шалимова
    Ответить
    alex1951
    1512810388
    Шолом,Лёня! How are you? Русский исчо не забыл или забил? У нас все по старому. Скоро дерби :ЦСКА-Спартак , кто кого дербанет непонятно... Может тоже посетишь? Глядишь Спартак ,как даст......после чего Гинер,апосля игры тебе опять предложение предложит)))) А Гончаренко куда? Куда..куда...в Халл Зити))))
    Ответить
    Таганский
    1512812412
    Тут уже не матч армейцев вспоминать надо, а матчи с Халлом..
    Ответить
    Сармат Ростов
    1512812776
    Выше головы не прыгнешь! Где родился- там и пригодился))) В России пригласит кто-нибудь)))
    Ответить
    paracetamol
    1512830198
    Пошел ты на..., позорище.
    Ответить
    ologreds
    1694991771
    numo528582
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+