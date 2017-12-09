Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива», приехавших на матч с «Фаставом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался доволен поддержкой команды в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фаставом» (2:0).

Железнодорожников в этой встрече приехали поддержать около 800 фанатов.

«Мы вчера играли на выезде, но у меня и у всей команды было полное ощущение, что матч проходит в Черкизово. Наши болельщики создали очень домашнюю и теплую атмосферу.

Я такого громкого и массового выезда на Лигу Европы не припомню. Спасибо всем огромное», – написал Семин на своей странице в инстаграме.