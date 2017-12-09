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    • Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива», приехавших на матч с «Фаставом»

    Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива», приехавших на матч с «Фаставом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался доволен поддержкой команды в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фаставом» (2:0).

    Железнодорожников в этой встрече приехали поддержать около 800 фанатов.

    «Мы вчера играли на выезде, но у меня и у всей команды было полное ощущение, что матч проходит в Черкизово. Наши болельщики создали очень домашнюю и теплую атмосферу.

    Я такого громкого и массового выезда на Лигу Европы не припомню. Спасибо всем огромное», – написал Семин на своей странице в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    09.12.2017 01:53
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    XaXatyn
    1512798709
    Спасибо вам за победу !
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    bumer_moscow
    1512809433
    Кто самый лучший коллектив???)))
    Ответить
    ologreds
    1694991771
    numo528578
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