Трабукки: «Головин мог бы выступать в любом европейском топ-клубе»

Агент Марко Трабукки рассказал, кого считают самым перспективным российским игроком. По его словам, полузащитник ЦСКА Александр Головин способен заиграть за пределами России.

«На сегодня я вижу только одного футболиста из чемпионата России, который бы мог выступать в любом топ-клубе Европы. Имею в виду Головина», – сказал Трабукки.

В этом сезоне чемпионата России Головин провел 16 матчей, забив три гола и отдав три голевых паса. Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже больше года просматривает российского полузащитника.

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