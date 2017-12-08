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    • Трабукки: «Головин мог бы выступать в любом европейском топ-клубе»

    Трабукки: «Головин мог бы выступать в любом европейском топ-клубе»

    Агент Марко Трабукки рассказал, кого считают самым перспективным российским игроком. По его словам, полузащитник ЦСКА Александр Головин способен заиграть за пределами России.

    «На сегодня я вижу только одного футболиста из чемпионата России, который бы мог выступать в любом топ-клубе Европы. Имею в виду Головина», – сказал Трабукки.

    В этом сезоне чемпионата России Головин провел 16 матчей, забив три гола и отдав три голевых паса. Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже больше года просматривает российского полузащитника.

    Трабукки: «Адриано – лучший игрок чемпионата России»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 22:43
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    Комментарии (14)
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    ololoshka
    1512762766
    осталось узнать в каких топ клубах быстро бегают поперек поля и пасы только назад раздают
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    Eds
    1512763570
    Ещё пять лет будут смотреть...
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    мы_не_рабы
    1512767089
    Вопрос в другом - а сам он хочет играть в Европе? Тогда не обязательно топ-клуб. Можно начать с чего по проще, лишь бы не осесть на скамейку запасных в топ-клубе. Проявить себя в хорошем середняке, а дальше - посмотрим. В любом случае - удачи ему! Побольше нам таких молодых ребят, как Головин.
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    VikNMar
    1512767518
    Всё зависит от зарплаты , смогут ли ему платить более чем в ЦСКА , а ехать на меньшие бабки и большие налоги не логично.......
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    la verdad
    1512770658
    Хватит пустого пи....жа!!! Мог бы - выступал бы!!!
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    kykyi
    1512791712
    Мог бы, интересуются- все это пустые слова. ПОДПИСАЛИ, ИГРАЕТ ЗА ТОП КЛУБ-вот критерий оценки.
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    Serjoga
    1512798964
    Из Европы нет предложений! Тогда о чем вообще разговор?
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    OfaZavr
    1512807319
    да ладно уж пиарить его постоянно, ему до топ-клуба еще ой как далеко.
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    yarik1_78
    1512833884
    Не факт.
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    ologreds
    1694991773
    numo528562
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