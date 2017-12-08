Трабукки: «Адриано – лучший игрок чемпионата России»

Агент Марко Трабукки рассказал, почему считает нападающего «Спартака» Луиса Адриано лучшим футболистом российской Премьер-лиги.

«Я считаю, что это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды», – сказал Трабукки.

В этом сезоне чемпионата России Адриано провел за «Спартак» 16 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач.

