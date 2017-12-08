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    Трабукки: «Адриано – лучший игрок чемпионата России»

    Агент Марко Трабукки рассказал, почему считает нападающего «Спартака» Луиса Адриано лучшим футболистом российской Премьер-лиги.

    «Я считаю, что это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды», – сказал Трабукки.

    В этом сезоне чемпионата России Адриано провел за «Спартак» 16 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 18:29
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    Комментарии (27)
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    qwera 1969
    1512749113
    А кто это?
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    Sancool
    1512749403
    он смотрит чемпионат России??)
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    dendiesel
    1512753132
    хороший футболист! но не лучший....
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    Полная Канистра
    1512753447
    на него любо смотреть он настоящий пахарь в прямом смысле на поле не брезгует ни чем всегда и везде в борьбе очень ценный игрок
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    OfaZavr
    1512753896
    очень хороший особенно в последнее время, но думаю все же не лучший.
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    TRELL
    1512754877
    Не соглашусь! Таблица бомбардиров показывает реальную обстановку... А это просто слова. Лучше бы агент смотрел матчи чемпионата России,чтоб быть в курсе...
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    ciko31
    1512755102
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    fanchik
    1512755966
    Агент Трабукки в легкую хвалит и себя, так как он содействовал появлению Андрианно в России,и ему так хочется чтобы он был лучший, ведь это показатель его агентской работы,а значит и какие-то плюсы извлекаются для него.Мнение и взгляд Трабукки не определяют кто лучший футболист,а каждый кто смотрит футбол сам определяет кто лучший в России футболист,здесь мнения разные, но надо признать что рейтинг у Андрианно действительно высокий
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    Виктор12
    1512757341
    Лучший игрок чемпионата - Игорь Акинфеев, а Адриано и рядом НЕ СТОЯЛ! Федун ПРОТАЛКИВАЕТ нахрапом своего клиента через Трабукки! Как Адриано БЕЗОБРАЗНО сыграл в Ливерпуле, а ему хотят купить звание лучшего, как награду за безобразную игру в чемпионате! Идёт ДИКОЕ давление Федуна на РФС, чтоб Адриано безосновательно, по многочисленным криминальным просьбам лукойловских "трудящихся"НАЗНАЧИЛИ лучшим! Пошла МЫШИНАЯ возня вокруг этого и Требукки вынес СОР из федуновской не честной ИЗБЫ!
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    ologreds
    1694991775
    numo528540
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