Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Арсенал» уже больше года следит за Головиным

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин по-прежнему интересен лондонскому «Арсеналу». Английский клуб следит за полузащитником уже больше года. Об этом рассказал агент Шандор Варга.

    «Арсенал» больше года следит за Головиным, но нужно понимать, что в этот список входит около сотни футболистов и далеко не каждому в итоге поступит предложение.

    По Головину конкретики тоже нет. Арсен вообще очень негативно к зимнему трансферному окну относится – не единожды предлагал УЕФА прикрыть его», – сказал Варга.

    В этом сезоне российской Премьер-лиги Головин провел 16 матчей, забив три гола и сделав три результативных паса.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2017 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    серега кашин
    1512750195
    на этом их интерес и закончится
    Ответить
    Alex ostrov
    1512750880
    Прям маньяки какие-то, следят за человеком!!!
    Ответить
    Garrincha58
    1512751113
    опять началось сколько моно
    Ответить
    erma
    1512751200
    Я представляю себе лазутчика в кустах на базе ЦСКА. Морда в камуфлирующей краске, мох на голове.
    Ответить
    vick-north-west
    1512752312
    Тем не менее Аршавина в зимнее окно прибрал.
    Ответить
    dimmmka
    1512753566
    Наврятли....вот бомбардир больше года об этом пишет это точно
    Ответить
    ciko31
    1512755117
    Лучший сайт с прогнозами на футбол. Сайт - 1einsider.com
    Ответить
    ViktorMG
    1512755164
    Тульский?
    Ответить
    Альфред фаред
    1512759964
    Просто он и его агент захотели новый контракт пожирнее от ЦСКА. Кокориным тоже арсенал интересовался, а перешел в итоге в зенит!
    Ответить
    ologreds
    1694991775
    numo528539
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+