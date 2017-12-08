«Арсенал» уже больше года следит за Головиным

Полузащитник ЦСКА Александр Головин по-прежнему интересен лондонскому «Арсеналу». Английский клуб следит за полузащитником уже больше года. Об этом рассказал агент Шандор Варга.

«Арсенал» больше года следит за Головиным, но нужно понимать, что в этот список входит около сотни футболистов и далеко не каждому в итоге поступит предложение.

По Головину конкретики тоже нет. Арсен вообще очень негативно к зимнему трансферному окну относится – не единожды предлагал УЕФА прикрыть его», – сказал Варга.

В этом сезоне российской Премьер-лиги Головин провел 16 матчей, забив три гола и сделав три результативных паса.

