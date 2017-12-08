Икарди: «Переход в «Реал»? Это все слухи»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди опроверг информацию о своем возможном переходе в «Реал». Ранее сообщалось, что мадридский клуб заплатит 24-летнего аргентинца 80 миллионов евро. Трансфер состоится в зимнее трансферное окно.

«Это все слухи, глупости. Сейчас не то время, чтобы говорить о таких вещах. Я выступаю за «Интер». Я капитан большой команды, играю и забиваю, мне нравится город. Меня интересует только футбол, а всеми трансферными вопросами занимается жена», – отметил Икарди.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Икарди забил 16 голов в 15 матчах.