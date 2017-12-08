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    Икарди: «Переход в «Реал»? Это все слухи»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди опроверг информацию о своем возможном переходе в «Реал». Ранее сообщалось, что мадридский клуб заплатит 24-летнего аргентинца 80 миллионов евро. Трансфер состоится в зимнее трансферное окно.

    «Это все слухи, глупости. Сейчас не то время, чтобы говорить о таких вещах. Я выступаю за «Интер». Я капитан большой команды, играю и забиваю, мне нравится город. Меня интересует только футбол, а всеми трансферными вопросами занимается жена», – отметил Икарди.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Икарди забил 16 голов в 15 матчах.

    Источник: Football Italia

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    08.12.2017 14:40
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    Комментарии (2)
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    Kulimen
    1512741767
    Это все слухи...до зимнего окна)
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    ologreds
    1694991775
    numo528521
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