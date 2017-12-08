Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Португальский форвард занял первое место по итогам голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА, набрав 41 процент.

Напомним, что Роналду в матче 6-го тура группового этапа ЛЧ забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» (3:2).

Второе место в голосовании занял полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (38%), оформивший хет-трик в ворота «Спартака» (7:0).

Хавбек «Баварии» Корентен Толиссо, забивший два гола «ПСЖ», занял третью строчку (8%).