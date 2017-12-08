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    Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Португальский форвард занял первое место по итогам голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА, набрав 41 процент.

    Напомним, что Роналду в матче 6-го тура группового этапа ЛЧ забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» (3:2).

    Второе место в голосовании занял полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (38%), оформивший хет-трик в ворота «Спартака» (7:0).

    Хавбек «Баварии» Корентен Толиссо, забивший два гола «ПСЖ», занял третью строчку (8%).

    Источник: УЕФА

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    08.12.2017 14:13
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    Комментарии (7)
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    Шу де 1ур
    1512732823
    Коутиньо лучший *** чё за подстава.. *** те пеналду
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    hevbn 28
    1512734103
    Странно, почему не Коутиньо или тут та же логика, что и при вручении "золотого мяча".
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    Jenea83
    1512739077
    несправедливо
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    dok66
    1512740399
    УЕФА ..........
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    AtticusFinch
    1512741261
    Вот тебе и голосование...
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    Football06
    1512745298
    Коутиньо три гола - 2 место, Роналду два гола в ворота того же Апоэля -1 место (сравниваю прошлый тур и этот) Роналду забил Дортмунду, лучший игрок неделе, но забили то разные три игрока, а больше всех бегали именно остальные но никак не Роналду , и всё равно лучший, а то что Толиссо забил ПСЖ два мяча за фигня, Роналду же за 2 мяча в ворота Апоэля дали а ему нет не заслужил, псж оказывается не Апоэль!!!
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    ologreds
    1694991775
    numo528519
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