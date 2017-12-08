Хацкевич: «Из-за политической обстановки в Украине, далеко не все хотят ехать сюда»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился проблемами, с которыми его команда сталкивается на трансферном рынке из-за политической обстановки в стране. По его словам, из-за этого в украинский чемпионат едут далеко не все.

– Планируется ли качественное усиление команды зимой?

– Конечно, у нас есть позиции, которые нужно усиливать. Но из-за того, что происходит в нашей стране, далеко не все хотят ехать сюда. Даже если приезжают легионеры, то их больше интересует финансовая сторона вопроса. В этом направлении ведется работа.

Надеюсь, что с теми футболистами, которые находятся у нас на карандаше, все сложится хорошо. Имена и позиции говорить не буду, но селекционный отдел проводит огромную работу.

Могу также сказать, что с некоторыми футболистами будем прощаться, поскольку нужно соответствовать уровню киевского «Динамо».

– Что можете сказать о футболистах, которые выступают в аренде?

– Кто-то останется в аренде, кто-то поедет с нами на сборы.