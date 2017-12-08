Аленичев: «У нас и так с Олимпиадой такое творится, а тут еще «Спартак» добавил»

Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что в таких матчах, как с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, футболисты не должны бояться соперника, а стремиться показать себя только с лучшей стороны на евроарене.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

– Каррера на пресс-конференции сказал, что «Спартак» чуть ли ни испугался «Ливерпуль». В чем причина?

– А кого боятся? На такие игры необходимо выходить уверенным в себе. Конечно, не забывая о силе соперника. Не читал Карреру, но, допускаю, что он прав. Кстати, считаю, что в таких матчах слова тренера – не самое главное. Здесь уже играет роль психология футболистов. Вот я выхожу против «Ливерпуля». И понимаю, что предстоит выступить против команды европейского класса. Меня не надо настраивать дополнительно, мне не нужны накачки. Я должен показать себя! Даже не могу найти слов, чтобы описать вчерашнее...

Игроки, правда, как будто испугались. Хотя побеждали «Севилью» 5:1. Ну нельзя так. В «Спартаке» есть футболисты европейского класса, которые хотят уехать за границу. Но то, что они показали… Как при таком результате завтра ты можешь отправиться в Европу? Игрок должен продемонстрировать свой класс не в РФПЛ, а именно в Лиге чемпионов. Не хочу называть пофамильно. Но кто на тебя теперь-то посмотрит?

Конечно, это шок для всей страны. У нас и так с Олимпиадой такое творится, а тут еще «Спартак» добавил...

– Перед матчем много говорили о том, что Промесом интересуется «Ливерпуль». Можно ли сказать, что своей игрой на «Энфилде» Квинси похоронил мечту?

– Не сказал, что похоронил… У каждого футболиста, за исключением Месси и Роналду, бывают черные дни. И Квинси может провести неудачный матч, они у него случались, к сожалению. Конечно, за голландцем следят, знаю об этом. Но то, что Промес не показал свой уровень, не говорит о том, что на нем поставили крест.

Квинси – талантливый парень. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать ему продолжать прогрессировать и стать более стабильным. Ему еще есть, к чему стремиться. В чемпионате России он не всегда выступает на своем уровне. Но основной показатель – встречи в Европе. Знаю, что у него есть желание уехать в хороший западный клуб.