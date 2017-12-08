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    • Аленичев: «У нас и так с Олимпиадой такое творится, а тут еще «Спартак» добавил»

    Аленичев: «У нас и так с Олимпиадой такое творится, а тут еще «Спартак» добавил»

    Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что в таких матчах, как с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, футболисты не должны бояться соперника, а стремиться показать себя только с лучшей стороны на евроарене.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    – Каррера на пресс-конференции сказал, что «Спартак» чуть ли ни испугался «Ливерпуль». В чем причина?

    – А кого боятся? На такие игры необходимо выходить уверенным в себе. Конечно, не забывая о силе соперника. Не читал Карреру, но, допускаю, что он прав. Кстати, считаю, что в таких матчах слова тренера – не самое главное. Здесь уже играет роль психология футболистов. Вот я выхожу против «Ливерпуля». И понимаю, что предстоит выступить против команды европейского класса. Меня не надо настраивать дополнительно, мне не нужны накачки. Я должен показать себя! Даже не могу найти слов, чтобы описать вчерашнее...

    Игроки, правда, как будто испугались. Хотя побеждали «Севилью» 5:1. Ну нельзя так. В «Спартаке» есть футболисты европейского класса, которые хотят уехать за границу. Но то, что они показали… Как при таком результате завтра ты можешь отправиться в Европу? Игрок должен продемонстрировать свой класс не в РФПЛ, а именно в Лиге чемпионов. Не хочу называть пофамильно. Но кто на тебя теперь-то посмотрит?

    Конечно, это шок для всей страны. У нас и так с Олимпиадой такое творится, а тут еще «Спартак» добавил...

    – Перед матчем много говорили о том, что Промесом интересуется «Ливерпуль». Можно ли сказать, что своей игрой на «Энфилде» Квинси похоронил мечту?

    – Не сказал, что похоронил… У каждого футболиста, за исключением Месси и Роналду, бывают черные дни. И Квинси может провести неудачный матч, они у него случались, к сожалению. Конечно, за голландцем следят, знаю об этом. Но то, что Промес не показал свой уровень, не говорит о том, что на нем поставили крест.

    Квинси – талантливый парень. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать ему продолжать прогрессировать и стать более стабильным. Ему еще есть, к чему стремиться. В чемпионате России он не всегда выступает на своем уровне. Но основной показатель – встречи в Европе. Знаю, что у него есть желание уехать в хороший западный клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 07:55
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    Комментарии (7)
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    oyabun
    1512713711
    Все верно сказал. Особенно о перспективах некоторых желающих уехать в Европу.
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    alp
    1512715089
    да уж. Спартак в тот вечер добавил говна на вентилятор... ну ниче, может в ле получится
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    SpartakSpartakSpartak
    1512716336
    Шоком было ваше с Титовым поражение кипрскому АЕК, а это поражение было предсказуемо.
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    niko5
    1512719126
    Это наследство Аленичева проявляется,вместе с Ильичем творили!!!А теперь раскудахтались!!!
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    veltrener
    1512736405
    Да заткнись ты, завистник куев! У тебя была возможность показать свой уровень, ты его и показал! Кули теперь тявкать?! P.S. Не думал, что он такой завистный и такой желчный
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    ologreds
    1694991777
    numo528488
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