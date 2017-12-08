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    • Карвахаль получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов

    Карвахаль получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов

    Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение о наказании защитника «Реала» Даниэля Карвахаля по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0), прошедшего 21 ноября. Испанский футболист дисквалифицирован на два матча, согласно статье 15 Дисциплинарного регламента УЕФА, за умышленное получение желтой карточки. Напомним, что судья наказал футболиста уже в добавленное время, когда Карвахаль довольно долго вводил мяч из-за боковой линии.

    Карвахаль уже пропустил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:2). В этой связи ему осталось отбыть лишь одну игру дисквалификации, которая пришлась на первый матч 1/8 финала турнира.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2017 07:10
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    Комментарии (3)
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    Берёза В.
    1512711576
    Во как
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    Schicko
    1513063094
    Что за бред... Такое "правило" где-нибудь прописано вообще?
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    ologreds
    1694991777
    numo528484
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