Карвахаль получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение о наказании защитника «Реала» Даниэля Карвахаля по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0), прошедшего 21 ноября. Испанский футболист дисквалифицирован на два матча, согласно статье 15 Дисциплинарного регламента УЕФА, за умышленное получение желтой карточки. Напомним, что судья наказал футболиста уже в добавленное время, когда Карвахаль довольно долго вводил мяч из-за боковой линии.

Карвахаль уже пропустил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:2). В этой связи ему осталось отбыть лишь одну игру дисквалификации, которая пришлась на первый матч 1/8 финала турнира.