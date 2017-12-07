Фанаты киевского «Динамо» напали на членов делегации «Партизана»

Фанаты киевского «Динамо» перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Партизана» напали на двух журналистов, входивших в делегацию клуба, сообщает Sportske.net.

Около 20 украинских фанатов напали на журналистов и нанесли им травмы головы. Одного из них пришлось госпитализировать.

Сейчас состояние обоих представителей СМИ оценивается как нормальное. Они намерены посетить матч.

Напомним, что матч между киевским «Динамо» и «Партизаном» в целях безопасности пройдет без сербских болельщиков.