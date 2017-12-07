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    • Фанаты киевского «Динамо» напали на членов делегации «Партизана»

    Фанаты киевского «Динамо» напали на членов делегации «Партизана»

    Фанаты киевского «Динамо» перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Партизана» напали на двух журналистов, входивших в делегацию клуба, сообщает Sportske.net.

    Около 20 украинских фанатов напали на журналистов и нанесли им травмы головы. Одного из них пришлось госпитализировать.

    Сейчас состояние обоих представителей СМИ оценивается как нормальное. Они намерены посетить матч.

    Напомним, что матч между киевским «Динамо» и «Партизаном» в целях безопасности пройдет без сербских болельщиков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 21:20
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    Комментарии (7)
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    srg38
    1512676172
    Животные
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    kvm
    1512676513
    це зрада
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    DePisuares
    1512676558
    Мужики, 20 на 2 ))) по-любому сербов надо болельщиков лишать, никак не хохлов
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    dimmmka
    1512678250
    Сказывается Чернобыль. Больное поколение....отсутствие мозга.
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    VIKZH
    1512682228
    это был мобильный отряд Порошенко, который отлавливал Саакашвили, а попались под руку сербы, похожие на грузин)))))
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    DeMoN-MUFC
    1512720034
    Да уж... Херои Украины...)
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    ologreds
    1694991779
    numo528452
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