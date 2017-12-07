Автор хет-трика в ворота «Спартака» Коутиньо номинирован на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

В УЕФА огласили претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов по итогам 6-го тура. Среди номинантов значится полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, забивший три мяча в матче со «Спартаком» (7:0).

В список также вошли Криштиану Роналду («Реал»), Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм Хотспур»), Бернард («Шахтер»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Корентин Толиссо («Бавария»), Эден Азар («Челси») и Пако Алькасер («Барселона»).

Лучший игрок 6-го тура будет определен путем голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.