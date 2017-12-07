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    • Автор хет-трика в ворота «Спартака» Коутиньо номинирован на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    Автор хет-трика в ворота «Спартака» Коутиньо номинирован на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    В УЕФА огласили претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов по итогам 6-го тура. Среди номинантов значится полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, забивший три мяча в матче со «Спартаком» (7:0).

    В список также вошли Криштиану Роналду («Реал»), Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм Хотспур»), Бернард («Шахтер»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Корентин Толиссо («Бавария»), Эден Азар («Челси») и Пако Алькасер («Барселона»).

    Лучший игрок 6-го тура будет определен путем голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2017 12:31
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    Комментарии (6)
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    DIDI 23
    1512643425
    Спартак чемпион
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    Рубинище
    1512645748
    Может на нашем веку дождёмся, когда наши команды будут так же играть в ЛЧ, как Ливерпуль вчера.
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    Шумаххер
    1512647136
    а чё не года ?
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    Zorro 20
    1512657306
    Без вариантов, Коутиньо должен получить этот приз.
    Ответить
    AZ
    1512725492
    Колотиньо
    Ответить
    ologreds
    1694991783
    numo528409
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