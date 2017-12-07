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    • Месси: «В Аргентине в любой момент могут убить, напав на тебя с целью ограбления»

    Месси: «В Аргентине в любой момент могут убить, напав на тебя с целью ограбления»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что сомневается в своем возвращении в Аргентину, так как сложно назвать жизнь в этой стране безопасной.

    «Для меня на первом месте стоят мои дети, а я сам – только после них. Очень неприятно видеть, когда в Аргентине в любой момент могут убить, напав на тебя с целью ограбления.

    Да, я всегда говорил, что мечтаю о «Ньюэллс Олд Бойз», но не знаю, как будут развиваться события. Жизнь в Аргентине не может похвастаться стабильностью. А я хочу, чтобы мои дети росли спокойно и наслаждались безопасной жизнью», – сказал Месси в интервью TyC Sports.

    Напомним, что недавно аргентинец подписал новый контракт с «Барселоной», который рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 11:42
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    Комментарии (5)
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    TY13R
    1512636916
    Америку открыл)))
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    Alex3920486
    1512642138
    Переезжай в Россию!!
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    Danish Dynamite
    1512646392
    Ну и не удивляйся потом, что в Аргентине тебе памятники разрушают. Есть ещё вопросы, почему так происходит?
    Ответить
    Бан
    1512658511
    Фу, как некрасиво.
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    ologreds
    1694991783
    numo528405
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