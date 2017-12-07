Месси: «В Аргентине в любой момент могут убить, напав на тебя с целью ограбления»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что сомневается в своем возвращении в Аргентину, так как сложно назвать жизнь в этой стране безопасной.

«Для меня на первом месте стоят мои дети, а я сам – только после них. Очень неприятно видеть, когда в Аргентине в любой момент могут убить, напав на тебя с целью ограбления.

Да, я всегда говорил, что мечтаю о «Ньюэллс Олд Бойз», но не знаю, как будут развиваться события. Жизнь в Аргентине не может похвастаться стабильностью. А я хочу, чтобы мои дети росли спокойно и наслаждались безопасной жизнью», – сказал Месси в интервью TyC Sports.

Напомним, что недавно аргентинец подписал новый контракт с «Барселоной», который рассчитан до середины 2021 года.