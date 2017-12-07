Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Бышовец – о разгроме «Спартака» в Ливерпуле: «Это фиаско»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал основные причины поражения «Спартака» от «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов. По его словам, москвичи потерпели на «Энфилде» фиаско.

    «Проблема «Спартака» в синхронности, компактности и скорости. Скорость должна быть не только в насыщении атаки, но и в возвращение в защиту. Проблема есть в компактности двух линий – обороны и полузащиты. Спартаковцы дали слишком большое пространство англичанам, а мы знаем, какие у них быстрые и мощные нападающие. Необоснованные потери мяча в середине поля создавали большие проблемы «Спартаку».

    Я обманулся вчера, в том смысле, как «Спартак» проиграл. Само поражение прогнозировалось, но не таким образом. Желание и старательность «Спартака» не были подкреплены хладнокровием. Спартаковцы сыграли на пределе, но не были готовы к тому, что предложит «Ливерпуль». Подопечные Массимо Карреры хотели сыграть в открытый футбол. «Ливерпуль» воспользовался ситуацией и наказал «Спартак». Это было фиаско», – сказал Бышовец.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Татарин за ЦСКА
    1512634566
    Это фиаско,Спартак
    Ответить
    momwig_
    1512635569
    Анатолий Федорович про фиаско знает всё. Его тренерская карьера - воплощение понятия "фиаско"...
    Ответить
    Tostao
    1512635888
    Фиаско - это когда 3-0 проигрывают, а это полный ***.
    Ответить
    piligrim1986
    1512637610
    как же у нас любят обсерать своих. а ведь бышовец после ои тоже особо не блистал, помним еще отбор к чм-98
    Ответить
    Axe111
    1512638423
    Позорище мясное фу
    Ответить
    vick-north-west
    1512638947
    Норм, сыграли по счету после 3:0. Тянули на 5:2, но получилось 7:0. Теперь забыть - и воскресенье сорвать зло на ЦСКА.
    Ответить
    Nimnul
    1512639893
    Не понимаю возмущений и оскорблений в адрес москвичей. Они сыграли на своем обычном уровне. Выше яиц не прыгнуть.Вот только соперник у них был не из российского чемпионата,отсюда и результат. А уровень нормальный....,для РПФЛ.Так что не стреляйте в пианиста-он играет как умеет.
    Ответить
    Zenmaster
    1512640456
    От такого "фиаско" х..й отмоешься !!! Такой рекорд -- навсегда вписан в историю клуба !!! ПОЗОРИЩЕ !!!
    Ответить
    Виктор12
    1512642360
    Спартак, с шашками наголо и ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСКИМИ настроениями полетел в Лондон "дать бой и громить" Ливерпуль, но сам нарвался на рекордный форменный РАЗГРОМ и стал печальным рекордсменом! Это не трагедия, а ФИАСКО и настоящая футбольная спартаковская ТРАГИКОМЕДИЯ!!! Такую трагику ещё надо уметь ЗАЛОМИТЬ и сыграть! Но Спартак не был бы Спартаком, если бы не умел ЛОМАТЬ такие трагикомедии на поле на протяжении всего сезона! На ударной рекордной и ПЕЧАЛЬНОЙ НОТЕ завершил европейский сезон! ПРИВЁЗ себе целых семь ШТУК в свои ворота - НАСУХО и РЕКОРДНО проиграл с оглушительным треском Ливерпулю!!! ЗАГРЕМЕЛ под ливерпульские фанфары! Это настоящая футбольная трагедия Спартака, которая НАВЕЧНО вписала в футбольную историю клуба это ПОЗОРНОЕ и БЕЗВОЛЬНОЕ поражение!!! Спартак вышел играть футбольную трагедию, но сыграл на ТРАГИКОМЕДИЮ - НАСУХО разгромно ПРОИГРАЛ! Ливерпуль чудненько ПОВЕСЕЛИЛСЯ, вдоль и поперёк футбольного поля, ЛИХО и НАХРАПИСТО забивал рекордные СЕМЬ ШТУК в ворота Спартака! Всё в порядке! А что такого? Это же Спартак! А что вы хотели???
    Ответить
    ologreds
    1694991783
    numo528400
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+