Бышовец – о разгроме «Спартака» в Ливерпуле: «Это фиаско»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал основные причины поражения «Спартака» от «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов. По его словам, москвичи потерпели на «Энфилде» фиаско.

«Проблема «Спартака» в синхронности, компактности и скорости. Скорость должна быть не только в насыщении атаки, но и в возвращение в защиту. Проблема есть в компактности двух линий – обороны и полузащиты. Спартаковцы дали слишком большое пространство англичанам, а мы знаем, какие у них быстрые и мощные нападающие. Необоснованные потери мяча в середине поля создавали большие проблемы «Спартаку».

Я обманулся вчера, в том смысле, как «Спартак» проиграл. Само поражение прогнозировалось, но не таким образом. Желание и старательность «Спартака» не были подкреплены хладнокровием. Спартаковцы сыграли на пределе, но не были готовы к тому, что предложит «Ливерпуль». Подопечные Массимо Карреры хотели сыграть в открытый футбол. «Ливерпуль» воспользовался ситуацией и наказал «Спартак». Это было фиаско», – сказал Бышовец.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.