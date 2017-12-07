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    • За Головиным следили скауты «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии»

    За Головиным следили скауты «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии»

    На матче «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА присутствовали представители трех европейских клубов. В центре их внимания находился полузащитника столичного клуба Александр Головин. Сообщается, что он заинтересовал скаутов «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии».

    Известно, что наиболее серьезно настроены представители Бундеслиги. Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику россиянину.

    Действующий контракт Головина с ЦСКА будет действовать до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах за клуб, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Р-Спорт

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    07.12.2017 10:29
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    Комментарии (13)
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    shinnik
    1512632834
    Ушёл? Настоящий герой.
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    Dgad
    1512632935
    Если на Чемпионате Мира блеснет то ждите летом перехода)
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    bset
    1512633981
    Надеюсь, у него в Европе все получится. А то мы уже устали от наших звезд, которые уходят в Европу и пропадают там... Хочется, чтобы у нас был свой Шевченко.
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    vladimir-7
    1512642716
    Скауты следят за Головиным. Ждем предложения от Арсенала, Тоттенхема и Боруссии. Удачи Александру.
    Ответить
    Альфред фаред
    1512643345
    Миранчуки намного талантливее и результативнее, но про них таких новостей нет, возможно это агент головина его так раскручивает!
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    O-Z
    1512647113
    Не вижу в его игре ничего особенного.
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    Loxxam
    1512648316
    У нас футбол в такой Опе потому что папики проплачивают своим отпрыскам места в основах юнешеских команд. На талант никто не смотрит если у тебя нет денег. В европе другой подход там ищут таланты и едут за ним и в африку и в аргентину и там реально ставят тех кто хорошо играет а не того кто купит форму детской команде
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    ivanthebest
    1512650201
    Саньку нужно уходить... Срочно... В Германии сможет себя хорошо проявить, раз Ярмолка пришёлся ко двору, то и Саня сможет. Вот кто-нибудь скажите мне, нафига он с МЮ играл в опорке? Помню, после чего Дзагоев стал регрессировать.... Как раз-таки как Лёня его поставил в опорку играть.
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    la verdad
    1512654867
    Кони меня здесь беспощадно.минусуют :) За то, что я не верю в интерес серьёзных клубов к этому игроку. Посмотрим на статистику: за 16 игр в ЧР (почти все по 90 минут) : 3 гола, 2 передачи и незабитый пенальти. И это за клуб из первой тройки. Ему не 16, не 17 лет, а 21!!!! Не вижу ничего особенного в его игре. Если бы тренеры наших "грандов" больше доверяли молодом - мы бы давно наблюдали за 17-летними гениями. Их в России много. Только Россия в них не заинтересована.
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    ologreds
    1694991783
    numo528397
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