За Головиным следили скауты «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии»

На матче «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА присутствовали представители трех европейских клубов. В центре их внимания находился полузащитника столичного клуба Александр Головин. Сообщается, что он заинтересовал скаутов «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии».

Известно, что наиболее серьезно настроены представители Бундеслиги. Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику россиянину.

Действующий контракт Головина с ЦСКА будет действовать до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах за клуб, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.