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    Покеттино видит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино после победы в групповом этапе Лиги чемпионов готов замахнуться на выход в финал турнира. По его словам, это позволит прекратить доминирование испанских клубов на евроарене.

    «Это было очень важно. Мы набрали очень много очков, это фантастическое достижение. Впереди долгий путь. Следующие матчи в турнире мы проведем только в конце февраля. Подождем результатов жеребьевки. Думаю, мы продолжим играть на этом уровне. Естественно, мотивация играть в лучшем турнире планеты – огромная.

    Понятно, что мы будем стараться выигрывать в каждом матче и попробуем пробиться как можно дальше. В футболе всегда есть место мечтам. Почему нет? Все наши потенциальные соперники на жеребьевке – это сильные и достойные команды. С любым из них будет очень тяжело.

    В 1/8 финала пять команд из Англии. Теперь надо показать, что мы способны справляться с давлением Лиги чемпионов и пробиться в полуфинал или финал. В последнее время в Лиге чемпионов доминировала Испания – «Барселона», «Реал»...

    Наша команда показывает прекрасную игру, и для Англии было бы фантастикой, если бы Премьер-лига была представлена в финале и – почему нет? – выиграла бы турнир», – сказал Покеттино после игры.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – АПОЭЛ завершился со счетом 3:0. Англичане закончили групповой турнир на первом месте группы Н с 16 очками. Соперник остался на последней строчке, набрав два балла.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2017 07:41
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    Комментарии (7)
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    neofizer
    1512628232
    мечты..
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    Dimon013
    1512629063
    Нет у Тоттенхэма такого большого европейского опыта, чтобы дойти до финала ЛЧ!
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    momwig_
    1512629850
    Уотфорд с Лестером сначала научитесь обыгрывать
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    Urry
    1512635175
    Лет через пять
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    Alikhan
    1512651407
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