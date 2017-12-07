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    Каррера: «Я разочарован. Мы почти что боялись «Ливерпуль»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил после матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, что он разочарован. И не столько результатом, сколько самим футболом, показанным его командой. Он считает, что москвичам не хватило злости в этой встрече.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    – Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль». Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить, но – показать что-то большее. Иным образом противостоять «Ливерпулю».

    – Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?

    – Мы всегда играем на победу. Сейчас попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

    – Судья был прав, когда назначил пенальти?

    – Не комментирую судейство. Обращаю внимание на своих футболистов. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.

    – У Джикии травма?

    – Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.

    – «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?

    – Да, если не считать сегодняшний матч, мы хорошо провели групповой этап. Одной из целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.

    – Почему заменили Квинси?

    – Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 07:18
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    Комментарии (29)
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    Ivan7107
    1512627594
    Судья назначил ненужный пен, побежали отыгрываться , состав был слишком атакующий, а на контратаке ливер один из лучших в мире, ну и после 2-го 3 гола, вообще не понимали что им делать. Такое бывает , это футбол.
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    Fin035
    1512628296
    У наших команд итог вероятен и предсказуем! Они перестают играть в свою игру, а это самоубийство! Соперник это чувствует и начинает давить на этой волне! Считаю, что в первую очередь это вина тренера! Потому что проигрывая, не может перестроить игру и игроков! Понятно, что наши команды боятся играть в Европейский футбол, потому что не умеют в него играть, к сожалению пока! Но друзья, елки-палки, когда то нужно начинать.......! Играйте в свой футбол! Только тогда будет удача!!!
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    alp
    1512629336
    ни одна другая команда из РФ не хапает столько унижения в лч как спартак
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    momwig_
    1512629448
    Квинси у нас последнее время только и отдыхает. Перед матчами, в матчах... Одна радость - теперь он никуда не уйдет, он нахер никому не нужен.
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    OldenVad
    1512632288
    Конечно хотели мы не этого, но что делать если мы покупаем игрока за 15 лямов и считаем это дорого (Федун), а Ливер одного Салаха купил за 42 ляма! По моему тут все очевидно, хотя и не приятно. Главное не раскисать, просто для ЛЧ мы не готовы, но опыт нам пригодится.
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    Тазит
    1512640332
    Срамтак!
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    BrandMaster
    1512642506
    Боль, нет никакой боли, будет день, когда и Спартак уничтожит Ливерпуль
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    Dimonadze
    1512644626
    Зря всё-таки Джикия играл на фланге. Конечно он там сильнее условного Боккети, но и в центре Джикия сильнее тех двоих, что играют в последних двух матчах.
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    77SAM
    1512647241
    Ура ! Спартак успешно прорвался в Лигу Европы ! ! !
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    ologreds
    1694991785
    numo528381
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