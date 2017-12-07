Каррера: «Я разочарован. Мы почти что боялись «Ливерпуль»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил после матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, что он разочарован. И не столько результатом, сколько самим футболом, показанным его командой. Он считает, что москвичам не хватило злости в этой встрече.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

– Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль». Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить, но – показать что-то большее. Иным образом противостоять «Ливерпулю».

– Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?

– Мы всегда играем на победу. Сейчас попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

– Судья был прав, когда назначил пенальти?

– Не комментирую судейство. Обращаю внимание на своих футболистов. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.

– У Джикии травма?

– Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.

– «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?

– Да, если не считать сегодняшний матч, мы хорошо провели групповой этап. Одной из целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.

– Почему заменили Квинси?

– Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем.