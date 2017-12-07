Месси понял, что можно иногда не играть в основном составе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что ему необходим отдых, поэтому иногда можно не выходить на поле в стартовом составе.

«Я понял, что сезон длинный. На протяжении года случаются такие моменты, которые складываются более напряженно.

С каждым годом интенсивного футбола на твое тело начинает давить груз большого количества матчей. В итоге я осознал, что иногда на поле стоит не выходить», – заявил Месси TyC Sports.

Напомним, что в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселоны» против «Спортинга» (2:0) Месси появился на поле во вором тайме. Также было и во встрече с «Ювентусом».