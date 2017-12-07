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    Месси понял, что можно иногда не играть в основном составе

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что ему необходим отдых, поэтому иногда можно не выходить на поле в стартовом составе.

    «Я понял, что сезон длинный. На протяжении года случаются такие моменты, которые складываются более напряженно.

    С каждым годом интенсивного футбола на твое тело начинает давить груз большого количества матчей. В итоге я осознал, что иногда на поле стоит не выходить», – заявил Месси TyC Sports.

    Напомним, что в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселоны» против «Спортинга» (2:0) Месси появился на поле во вором тайме. Также было и во встрече с «Ювентусом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 07:05
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    Комментарии (4)
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    El_Chori
    1512619686
    Рекорды так не установишь ) но здоровье важнее,и так побито уже все, что можно ))
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    Тагир05
    1512621471
    Один тайм тоже хватит ему чтоб делать результат
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    DeStar
    1512652336
    Ничего страшного ,это же 1 матч на не пол года. Можно и отдохнуть, тем более в незначащем матче. Можно было вообще не приезжать на матч, хоть день отдохнуть как человек. А то просидеть на скамейке.. отдых только физический, моральный тоже нужен)
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    ologreds
    1694991785
    numo528380
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