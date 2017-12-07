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    • Впервые за 11 лет четыре клуба АПЛ выиграли группы ЛЧ; англичане установили рекорд по количеству команд в плей-офф

    Впервые за 11 лет четыре клуба АПЛ выиграли группы ЛЧ; англичане установили рекорд по количеству команд в плей-офф

    Завершился групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

    Манчестерские клубы, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф турнира с первых мест в своих группах. Четыре представителя английской Премьер-лиги добились этого показателя впервые с сезона-2006/07.

    Единственным английским клубом, не выигравшим свою группу, стал «Челси» – лондонцы заняли второе место в квартете C, уступив лидерство «Роме».

    Пять представителей одной страны на стадии плей-офф – новый рекорд Лиги чемпионов.

    Напомни, минувшая групповая стадия стала самой результативной в истории турнира.

    Источник: Opta

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    07.12.2017 01:41
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    Комментарии (7)
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    Аристократ Олжик
    1512603717
    Даешь АПЛ в полуфинале ЛЧ!!!
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    AtticusFinch
    1512616010
    Сейчас Барса, Реал, Бавария и ПСЖ их лихо проредят)))
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    bset
    1512624483
    Да это вообще что-то невероятное было. Гегемония Испании. У них же в целом уровень ниже. Если убрать Реал, Барсу и Атлетико, то останутся средние команды. А в АПЛ топ-клубов полно. Так что все должно вернуться в норму.
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    Yurok161
    1512634756
    Столько рекордов за один вечер))
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    ologreds
    1694991785
    numo528372
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