Впервые за 11 лет четыре клуба АПЛ выиграли группы ЛЧ; англичане установили рекорд по количеству команд в плей-офф

Завершился групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

Манчестерские клубы, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф турнира с первых мест в своих группах. Четыре представителя английской Премьер-лиги добились этого показателя впервые с сезона-2006/07.

Единственным английским клубом, не выигравшим свою группу, стал «Челси» – лондонцы заняли второе место в квартете C, уступив лидерство «Роме».

Пять представителей одной страны на стадии плей-офф – новый рекорд Лиги чемпионов.

Напомни, минувшая групповая стадия стала самой результативной в истории турнира.