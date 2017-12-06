Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Каррера – перед игрой с «Ливерпулем»: «Сегодня состоится великий матч»

    Каррера – перед игрой с «Ливерпулем»: «Сегодня состоится великий матч»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

    «Великого давления не ощущаю. Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, поэтому все хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим.

    Вспоминал ли в последнее время первый матч с «Ливерпулем»? С тех пор мы прошли долгий путь и ту игру анализировали очень давно, поэтому я не вспоминал ее», — сказал итальянец в эфире передачи «Все на футбол».

    Встреча на «Энфилде» начнется через три минуты. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2017 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АЛЕКС 58
    1512596266
    И правда ВЕЛИКИЙ! Могло быть и хуже!
    Ответить
    Поль
    1512596766
    безликий может?
    Ответить
    Koshastiy
    1512596795
    Не ошибся.
    Ответить
    Mr Abdullaev
    1512596865
    И на самом деле великий получился )
    Ответить
    Superviser77
    1512606096
    Великое поражение...
    Ответить
    арейская
    1512611471
    Он что, действительно на это надеялся? Хотя да, великий, вот только для кого, уже совсем другой вопрос...
    Ответить
    sobaka120982
    1512618265
    Карера как знал что матч то великий будет)))))
    Ответить
    Кинстифа
    1512621533
    ты прям знал это))) точно Великий... Позорники
    Ответить
    Dgad
    1512626963
    Прямо в воду смотрел, действительно великий матч, рекордный для России даже,))))спартакрекордсменроссийскогофутбола, незыблимые рекорды в ЛЧ 1-18, 0-7...
    Ответить
    ologreds
    1694991787
    numo528350
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+