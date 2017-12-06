Каррера – перед игрой с «Ливерпулем»: «Сегодня состоится великий матч»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Великого давления не ощущаю. Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, поэтому все хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим.

Вспоминал ли в последнее время первый матч с «Ливерпулем»? С тех пор мы прошли долгий путь и ту игру анализировали очень давно, поэтому я не вспоминал ее», — сказал итальянец в эфире передачи «Все на футбол».

Встреча на «Энфилде» начнется через три минуты. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.