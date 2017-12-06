Защитник «Манчестер Сити» Фоден побьет рекорд Фабрегаса и станет самым молодым игроком английских клубов в ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Фил Фоден выйдет в стартовом составе команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

В возрасте 17-ти лет и 192-х дней он станет самым молодым игроком английских клубов в истории турнира.

Англичанин побьет рекорд полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса, который в 2004 году дебютировал в ЛЧ за «Арсенал».

Фоден является воспитанником «горожан» и официально числится в составе до 23-х лет. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах молодежной Премьер-лиги, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.