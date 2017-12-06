Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • После звонка о минировании на стадион «Санкт-Петербург» приехали взрывотехники

    После звонка о минировании на стадион «Санкт-Петербург» приехали взрывотехники

    Сегодня утром на стадион «Санкт-Петербург» поступил звонок о минировании объекта. Находившиеся на арене были эвакуированы, а на место прибыли взрывотехники ОМОН и кинологи Петроградского УМВД.

    Специалисты с собаками исследовали объект и частично разрыли газон.

    «Опасных предметов не обнаружено», – прокомментировала ситуацию пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

    Строительство «Санкт-Петербурга» длилось с 2007 по 2017 год. Согласно вице-губернатору города Игорю Албину, общая стоимость постройки составила 48 миллиардов рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2017 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Tajik-za Zenit
    1512588434
    Опять денег надо походу
    Ответить
    yorgenbarenz
    1512589586
    Странные звонки по всей стране. Подозрительные.Если бы кто действительно хотел насолить России,то поступил бы по-другому.
    Ответить
    Вомбат
    1512669746
    Разрыли и отлично. Можно из горбюджета требовать на восстановление газона - сколько потребовать, а?
    Ответить
    ologreds
    1694991787
    numo528336
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+