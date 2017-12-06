После звонка о минировании на стадион «Санкт-Петербург» приехали взрывотехники

Сегодня утром на стадион «Санкт-Петербург» поступил звонок о минировании объекта. Находившиеся на арене были эвакуированы, а на место прибыли взрывотехники ОМОН и кинологи Петроградского УМВД.

Специалисты с собаками исследовали объект и частично разрыли газон.

«Опасных предметов не обнаружено», – прокомментировала ситуацию пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Строительство «Санкт-Петербурга» длилось с 2007 по 2017 год. Согласно вице-губернатору города Игорю Албину, общая стоимость постройки составила 48 миллиардов рублей.