Венгер – в ответ Моуринью на упрек во лжи: «Я должен был оставить Лаказетта дома?»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о ситуации с участием Александра Лаказетта в матче 15-го тура АПЛ (1:3).

Перед встречей на «Эмирейтс» португалец удивился присутствию француза в стартовом составе лондонцев. Ранее сообщалось о том, что форвард не сыграет из-за травмы.

«Я действительно думал, что Лаказетт не сможет сыграть против «МЮ», но он в итоге восстановился. Вы хотели, чтобы я оставил его дома?

Я всегда говорю правду. На тот момент мне в самом деле казалось, что игрок пропустит матч. В пятницу он прошел обследование и мы не были уверены в его готовности. Позже все изменилось. Это – часть футбола», – сказал француз.

«Канониры» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.