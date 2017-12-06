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    • Венгер – в ответ Моуринью на упрек во лжи: «Я должен был оставить Лаказетта дома?»

    Венгер – в ответ Моуринью на упрек во лжи: «Я должен был оставить Лаказетта дома?»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о ситуации с участием Александра Лаказетта в матче 15-го тура АПЛ (1:3).

    Перед встречей на «Эмирейтс» португалец удивился присутствию француза в стартовом составе лондонцев. Ранее сообщалось о том, что форвард не сыграет из-за травмы.

    «Я действительно думал, что Лаказетт не сможет сыграть против «МЮ», но он в итоге восстановился. Вы хотели, чтобы я оставил его дома?

    Я всегда говорю правду. На тот момент мне в самом деле казалось, что игрок пропустит матч. В пятницу он прошел обследование и мы не были уверены в его готовности. Позже все изменилось. Это – часть футбола», – сказал француз.

    «Канониры» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Goal.com

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    06.12.2017 20:00
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