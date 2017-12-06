Лавров: «Все мы ожидаем интересной игры между сборными России и Уругвая»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ожидает интересной игры от сборных России и Уругвая на чемпионате мира. Об этом Лавров сообщил на выставке, посвященной 160-летию установления российско-уругвайских дипломатических отношений.

Напомним, что матч группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Уругваем пройдет 25 июня в Самаре.

«Я убежден, что дальнейшему сближению наших стран и народов будет способствовать предстоящий в России мундиаль.

Уругвай оказался в одной группе с Россией, и все мы будем ждать интересной игры в Самаре», – заявил Лавров.