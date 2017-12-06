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    • Лавров: «Все мы ожидаем интересной игры между сборными России и Уругвая»

    Лавров: «Все мы ожидаем интересной игры между сборными России и Уругвая»

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ожидает интересной игры от сборных России и Уругвая на чемпионате мира. Об этом Лавров сообщил на выставке, посвященной 160-летию установления российско-уругвайских дипломатических отношений.

    Напомним, что матч группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Уругваем пройдет 25 июня в Самаре.

    «Я убежден, что дальнейшему сближению наших стран и народов будет способствовать предстоящий в России мундиаль.

    Уругвай оказался в одной группе с Россией, и все мы будем ждать интересной игры в Самаре», – заявил Лавров.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2017 15:29
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    DOCTOR PENALTY
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    Приятно будет увидеть вживую игру воспитателя Неймара Э. Кавани.
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    Axe111
    1512569765
    Заткнись позорище! !! Что про олимпиаду молчишь сыч
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    ologreds
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