Симеоне уверен, что Гризманн останется в «Атлетико» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о скором уходе из команды форварда Антуана Гризманна. Аргентинец уверен, что вылет из Лиги чемпионов не поспособствует отъезду француза.

«Наоборот, из-за вылета из турнира Гризманн останется с нами, поскольку мы получаем новый вызов. Стараемся каждую ситуацию обернуть в позитив», – сказал Симеоне.

Ранее «Бомбардир» писал, что видеть Гризманна в своей команде хочет главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.