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    Гончаренко назвал вбросом информацию о продаже ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда старалась не обращать внимание на посторонние разговоры перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура Лиги чемпионов.

    «Вброс по продаже клуба, что Слуцкий к нам приехал, отстранение сборной России от Олимпиады – на все это не обращали внимания перед таким важным матчем, как против «Манчестера».

    Слуцкий заходил в раздевалку, но мы глубоко не успели пообщаться, но думаю, что в Москве встретимся», – сказал Гончаренко.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1. Манкунианцы заняли итоговое первое место в группе A, набрав 15 баллов. Армейцы завершили турнир на третьей строчке с девятью очками.

    Источник: Р-Спорт

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    06.12.2017 10:31
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    Комментарии (2)
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    vladimir-7
    1512554456
    ЦСКА не в состоянии купить хорошего нападающего, т.к. клуб не располагает такими деньгами, а сколько еще клуб должен за строительство стадиона.
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    ologreds
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    numo528286
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