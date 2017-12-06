Гончаренко назвал вбросом информацию о продаже ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда старалась не обращать внимание на посторонние разговоры перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура Лиги чемпионов.

«Вброс по продаже клуба, что Слуцкий к нам приехал, отстранение сборной России от Олимпиады – на все это не обращали внимания перед таким важным матчем, как против «Манчестера».

Слуцкий заходил в раздевалку, но мы глубоко не успели пообщаться, но думаю, что в Москве встретимся», – сказал Гончаренко.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1. Манкунианцы заняли итоговое первое место в группе A, набрав 15 баллов. Армейцы завершили турнир на третьей строчке с девятью очками.