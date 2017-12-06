Гришин: «Если «Спартак» сыграет на пределе, то может обыграть «Ливерпуль»

Чемпион Европы в составе юниорской сборной СССР, чемпион и обладатель Кубка последнего советского футбольного сезона, долгое время возглавлявший дубль армейцев Александр Гришин будет поддерживать «Спартак» в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет на «Энфилде».

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи»на два балла.

– «Спартак» играет в Ливерпуле, красные забили восемь голов в двух последних матчах чемпионата, что ждет российский клуб? Ведь команду Карреры устраивает только победа.

– У ЦСКА всегда было противостояние со «Спартаком». Но когда играет сборная и когда выступают российские клубы в еврокубках, я всегда болею за наши команды. Поэтому, даже несмотря на то, что это «Спартак», я будут за него переживать. Пожелаю красно-белым только удачи. Я знаю, что им нужно обязательно выигрывать на «Энфилде», тогда они пройдут дальше в Лиге чемпионов. Буду болеть и переживать за «Спартак». Вот когда в следующем туре 10 декабря «Спартак» будет играть с ЦСКА, тогда, конечно, я буду поддерживать армейцев.

– С такой игрой, какую «Спартак» показывал в последних турах, способен он обыграть одного из грандов английского футбола на выезде?

– Это похоже на чудо. Хотя «Спартак» – очень сильная команда. У нее очень сильные нападающие. Я так думаю, если они сыграют на пределе своих возможностей и даже чуть выше их, то смогут обыграть «Ливерпуль» даже в гостях.