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    • Гришин: «Если «Спартак» сыграет на пределе, то может обыграть «Ливерпуль»

    Гришин: «Если «Спартак» сыграет на пределе, то может обыграть «Ливерпуль»

    Чемпион Европы в составе юниорской сборной СССР, чемпион и обладатель Кубка последнего советского футбольного сезона, долгое время возглавлявший дубль армейцев Александр Гришин будет поддерживать «Спартак» в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет на «Энфилде».

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи»на два балла.

    – «Спартак» играет в Ливерпуле, красные забили восемь голов в двух последних матчах чемпионата, что ждет российский клуб? Ведь команду Карреры устраивает только победа.

    – У ЦСКА всегда было противостояние со «Спартаком». Но когда играет сборная и когда выступают российские клубы в еврокубках, я всегда болею за наши команды. Поэтому, даже несмотря на то, что это «Спартак», я будут за него переживать. Пожелаю красно-белым только удачи. Я знаю, что им нужно обязательно выигрывать на «Энфилде», тогда они пройдут дальше в Лиге чемпионов. Буду болеть и переживать за «Спартак». Вот когда в следующем туре 10 декабря «Спартак» будет играть с ЦСКА, тогда, конечно, я буду поддерживать армейцев.

    – С такой игрой, какую «Спартак» показывал в последних турах, способен он обыграть одного из грандов английского футбола на выезде?

    – Это похоже на чудо. Хотя «Спартак» – очень сильная команда. У нее очень сильные нападающие. Я так думаю, если они сыграют на пределе своих возможностей и даже чуть выше их, то смогут обыграть «Ливерпуль» даже в гостях.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.12.2017 10:04
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    Комментарии (4)
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    Бубновский
    1512545000
    верим в победу!!!
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    Borz1
    1512548772
    пупок развяжиться
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    momwig_
    1512553627
    Невозможно сыграть выше возможностей. Говорят, не думая, понаклепали стереотипов... Нужно просто сделать свою игру и не дать им сделать свою. Ну, как - "просто"... ))
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    ologreds
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