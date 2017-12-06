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    Бэйл не сыграет с «Боруссией»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не примет участие в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он также отметил, что не ждет легкой прогулки для своей команды в этой встрече.

    «Бэйл не сыграет завтра. Он вернется, когда будет готов.

    В прошлом сезоне Роналду выступал блестяще. Люди говорят, в этом сезоне он не так хорош, но впереди еще шесть месяцев – посмотрите потом!

    Мы ожидает тяжелой игры завтра. Мы не обращаем внимание на то, что уже прошли дальше. Соперник – очень хорош.

    В чемпионате Испании мы занимаем не то место, которое хотелось бы. Но я не переживаю. Со временем все поменяется. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Есть вещи, которые я вижу, а другие – нет.

    Мы забиваем много в этом сезоне. Возможно, не так стабильно, как нужно. Но мы пытаемся добиться стабильности в этом смысле», – рассказал Зидан.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2017 09:53
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