Бэйл не сыграет с «Боруссией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не примет участие в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он также отметил, что не ждет легкой прогулки для своей команды в этой встрече.

«Бэйл не сыграет завтра. Он вернется, когда будет готов.

В прошлом сезоне Роналду выступал блестяще. Люди говорят, в этом сезоне он не так хорош, но впереди еще шесть месяцев – посмотрите потом!

Мы ожидает тяжелой игры завтра. Мы не обращаем внимание на то, что уже прошли дальше. Соперник – очень хорош.

В чемпионате Испании мы занимаем не то место, которое хотелось бы. Но я не переживаю. Со временем все поменяется. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Есть вещи, которые я вижу, а другие – нет.

Мы забиваем много в этом сезоне. Возможно, не так стабильно, как нужно. Но мы пытаемся добиться стабильности в этом смысле», – рассказал Зидан.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.