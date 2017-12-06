Вальверде: «Барселона» старалась на полную катушку»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру голкипера команды Яспера Силлессена после встречи со «Спортингом» в рамках Лиги чемпионов.

«Сегодня наш вратарь Силлессен провел блестящую игру. В нашу задачу входило играть с позиции силы и создавать моменты. Мы обязаны захватывать инициативу в каждом матче уже просто потому, что мы являемся теми, кто мы есть. И мы стараемся на полную катушку. Сегодня мы играли со «Спортингом», который был вынужден сам пытаться играть на победу.

Что ждет нас в понедельник на жеребьевке, мы знать не можем. Понятия не имеем», – сказал Вальверде.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Спортинг» завершился со счетом 2:0. Каталонцы заняли итоговое первое место в группе D, набрав 14 очков. «Спортинг» остался на третьей позиции с семью баллами.