Варга: «Спартак» может преподнести сюрприз с Ливерпуле»

Известный футбольный агент Шандор Варга, специализирующийся на английском рынке, считает, что у «Спартака» есть определенные шансы на успех в выездном матче против «Ливерпуля» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Спартак» в этом сезоне очень неплохо смотрится в еврокубках. Эта команда может преподнести сюрприз в заключительном туре Лиги чемпионов. Если красно-белые будут играть так же, как в недавнем матче с «Зенитом», то у них есть неплохие шансы во встрече с «Ливерпулем».

Но даже вылет из Лиги чемпионов не будет для «Ливерпуля» крахом. В Англии более лояльно относятся к неудачам, чем в России. Так что, я думаю, Юргену Клоппу ничто не угрожает. Для англичан важнее их внутренний чемпионат и Кубок, чем еврокубковая арена.

Когда Каррера только приезжал в Москву и работал ассистентом у Аленичева, его мало кто знал. Но сейчас ему удалось хорошо проявить себя – многие заговорили об этом специалисте. Его стали узнавать не только по Лиге чемпионов, но и по выступлениям на внутренней арене.

Игроки также неплохо проявили себя в нынешнем розыгрыше, однако я бы не стал выделять кого-то конкретно. «Спартак» выглядит командой, единым целым — каждый знает свою роль. После этой Лиги чемпионов некоторые футболисты красно-белых, безусловно, могут заинтересовать большие европейские клубы», – сказал Варга.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи»на два балла.