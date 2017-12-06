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    Варга: «Спартак» может преподнести сюрприз с Ливерпуле»

    Известный футбольный агент Шандор Варга, специализирующийся на английском рынке, считает, что у «Спартака» есть определенные шансы на успех в выездном матче против «Ливерпуля» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Спартак» в этом сезоне очень неплохо смотрится в еврокубках. Эта команда может преподнести сюрприз в заключительном туре Лиги чемпионов. Если красно-белые будут играть так же, как в недавнем матче с «Зенитом», то у них есть неплохие шансы во встрече с «Ливерпулем».

    Но даже вылет из Лиги чемпионов не будет для «Ливерпуля» крахом. В Англии более лояльно относятся к неудачам, чем в России. Так что, я думаю, Юргену Клоппу ничто не угрожает. Для англичан важнее их внутренний чемпионат и Кубок, чем еврокубковая арена.

    Когда Каррера только приезжал в Москву и работал ассистентом у Аленичева, его мало кто знал. Но сейчас ему удалось хорошо проявить себя – многие заговорили об этом специалисте. Его стали узнавать не только по Лиге чемпионов, но и по выступлениям на внутренней арене.

    Игроки также неплохо проявили себя в нынешнем розыгрыше, однако я бы не стал выделять кого-то конкретно. «Спартак» выглядит командой, единым целым — каждый знает свою роль. После этой Лиги чемпионов некоторые футболисты красно-белых, безусловно, могут заинтересовать большие европейские клубы», – сказал Варга.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи»на два балла.

    Источник: Известия

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    06.12.2017 06:55
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    Комментарии (3)
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    OldenVad
    1512541073
    "И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех, мы за ценой не постоим"
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    OfaZavr
    1512551542
    надеюсь так и будет. Вперед Спартак!
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    ologreds
    1694991793
    numo528268
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