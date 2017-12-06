Гончаренко: «ЦСКА мог зацепиться за ничью в игре с «МЮ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от гостевого матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:2). Специалист отметил, что доволен игрой команды.

«Пробовали навязать свою игру и моментами это получалось. К сожалению, то, о чем просили после первого тайма – не садиться низко, так как у «Манчестера» есть мастера, которые опасны перед штрафной, выполнить не удалось. Как только мы сели, так и начались проблемы. Но считаю, что второй тайм очень хорошо провели.

При определенном раскладе могли зацепиться за ничью. Но против топ-клуба в любой момент нужно ждать атак. Сыграть на ноль – очень сложно. Тем не менее, доволен командой», – сказал Гончаренко.

Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово