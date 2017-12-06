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    Гончаренко: «ЦСКА мог зацепиться за ничью в игре с «МЮ»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от гостевого матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:2). Специалист отметил, что доволен игрой команды.

    «Пробовали навязать свою игру и моментами это получалось. К сожалению, то, о чем просили после первого тайма – не садиться низко, так как у «Манчестера» есть мастера, которые опасны перед штрафной, выполнить не удалось. Как только мы сели, так и начались проблемы. Но считаю, что второй тайм очень хорошо провели.

    При определенном раскладе могли зацепиться за ничью. Но против топ-клуба в любой момент нужно ждать атак. Сыграть на ноль – очень сложно. Тем не менее, доволен командой», – сказал Гончаренко.

    Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2017 01:40
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    Комментарии (4)
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    makson_klim
    1512518329
    в любом случаи-молодцы!!!Спасибо за игру!
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    ribavadim
    1512522569
    Забивать в таких случаях нужно уметь с запасом.
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    Ще Гевара
    1512531086
    МЮ откровенно скучал, хотя ЦСКА приятно удивил.
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    ologreds
    1694991793
    numo528262
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