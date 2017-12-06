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    • Моуринью: «Дайте Гончаренко время. Лига Европы – это хорошо для ЦСКА»

    Моуринью: «Дайте Гончаренко время. Лига Европы – это хорошо для ЦСКА»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1). Португалец подчеркнул, что наставнику армейцев Виктору Гончаренко необходимо дать время для построения новой команды.

    «Я не выделяю игроков – иначе вы завтра напишете, что я хочу их купить. Этот состав ЦСКА – микс опытных игроков, которых я знаю еще с 2005 года, плюс молодых талантливых игроков.

    Дайте Виктору Гончаренко время, чтобы провести этот переход. Переход в Лигу Европы – это хорошо для них. Там будет проще работать над этим», — заявил Моуринью.

    Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 01:28
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    Комментарии (16)
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    Поль
    1512513384
    11 наших - приятно!
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    _Evgen_57
    1512513490
    правильно все говорит
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    Аристократ Олжик
    1512515383
    Неплохо отыграли, удачи в ЛЕ!!!
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    InterMilLano1908
    1512515621
    Эхх теперь бы Ганчаренко удержать...такими темпами он реально в европу уедет,а не как Лёня
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    makson_klim
    1512518108
    так бы вылетели в1/8 лиги чемпионов,а так еще могут сражаться на попадания в финал,если усилятся
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    sprint5
    1512525850
    спасибо за добрые слова
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    Kyvalda
    1512529034
    Хорошо конечно отыграли эту ЛЧ, Молодцы, но конечно Базель дал жару, Бенфика так вообще удивила провалом. Ну и конечно же МЮ подколол если честно, сливом в Швейцарии)))
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    Parham
    1512535857
    Даже он озабочен креслом Гончаренко?
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    Dimon013
    1512542753
    Весной в Лиге Европы будет жарко! Атлетико Мадрид, ЦСКА, Шахтер или Наполи, Боруссия Дортмунд, Милан, Вильяреал, Лион, Арсенал, Зенит, Лацио...
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    ologreds
    1694991793
    numo528261
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