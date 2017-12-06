Моуринью: «Дайте Гончаренко время. Лига Европы – это хорошо для ЦСКА»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1). Португалец подчеркнул, что наставнику армейцев Виктору Гончаренко необходимо дать время для построения новой команды.

«Я не выделяю игроков – иначе вы завтра напишете, что я хочу их купить. Этот состав ЦСКА – микс опытных игроков, которых я знаю еще с 2005 года, плюс молодых талантливых игроков.

Дайте Виктору Гончаренко время, чтобы провести этот переход. Переход в Лигу Европы – это хорошо для них. Там будет проще работать над этим», — заявил Моуринью.

Спасибо ЦСКА за эту Лигу чемпионов. Было здорово