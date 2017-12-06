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    • Лига чемпионов. «Барселона» победила «Спортинг», «Ювентус» одолел «Олимпиакос»

    Лига чемпионов. «Барселона» победила «Спортинг», «Ювентус» одолел «Олимпиакос»

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Спортинг».

    В параллельной встрече «Ювентус» на выезде взял верх над «Олимпиакосом».

    Каталонский клуб набрал 14 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места. Туринцы, на счету которых 11 баллов, заняли вторую строчку.

    Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

    Барселона (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алькасер, 59; 2:0 – Матье, 90 (в свои ворота).

    Олимпиакос (Греция) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Куадрадо, 15; 0:2 – Бернардески, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2017 00:47
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    Матьё забыл, что команду сменил. Бывает.
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