Лига чемпионов. «Барселона» победила «Спортинг», «Ювентус» одолел «Олимпиакос»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Спортинг».

В параллельной встрече «Ювентус» на выезде взял верх над «Олимпиакосом».

Каталонский клуб набрал 14 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места. Туринцы, на счету которых 11 баллов, заняли вторую строчку.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

Барселона (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алькасер, 59; 2:0 – Матье, 90 (в свои ворота).

Олимпиакос (Греция) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Куадрадо, 15; 0:2 – Бернардески, 90.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов