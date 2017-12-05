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    • Зинченко: «У Гвардиолы дисциплина на первом месте. Он не любит, когда опаздывают даже на 30 секунд»

    Зинченко: «У Гвардиолы дисциплина на первом месте. Он не любит, когда опаздывают даже на 30 секунд»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

    «У Гвардиолы дисциплина на первом месте. Он очень не любит, когда опаздывают даже на 30 секунд на установки, теории. Не ругает, не повышает голос, а просто всем своим видом показывает, что очень недоволен этой ситуацией.

    Сам я никогда не опаздывал. Я молодой футболист, и в моем возрасте надо на любое мероприятие приходить минимум за пять минут до начала. Теоретических занятий у Гвардиолы очень много, они длятся не так много — по 40-45 минут, но у него просто не затыкается рот. Тренер постоянно что-то рассказывает, объясняет.

    Первые 20 минут ты еще сидишь, внимательно слушаешь, а потом немного начинаешь уставать», — сказал Зинченко.

    Напомним, что ранее появилась информация об интересе «Жироны» к хавбеку.

    Источник: YouTube

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    05.12.2017 23:01
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