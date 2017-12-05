Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о жизни в Манчестере.

«В Манчестере удивительная погода. Людям, которые приезжают сюда, нужно время, чтобы привыкнуть. Ты просто реально не знаешь, что надеть. Выходишь из дома в спортивном костюме, потом раз — холодно, а проходит немного времени — уже жарко. Но на это не обращаю внимания, потому что футбол на первом месте, а к остальному можно привыкнуть.

Наверное, не хватает здесь красивых девушек. Конечно, в Манчестере встречаются красивые девушки, но — не хочу никого обидеть — их не столько, сколько у нас.

Сейчас в основном действую на позиции левого защитника. В «Манчестер Сити» крайние защитники играют не так, как в тех командах, в которых я был раньше. Здесь в большинстве случаев они играют в середине поля как опорные полузащитники. Считаю, это одни из ключевых позиций в команде и от наших действий зависит то, как «Сити» держит темп, атакует, обороняется.

Бегать приходится очень много. Мой главный конкурент — Делф, но тот же Данило также может сыграть слева в обороне. Конкурентов хватает», — сказал Зинченко.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе «Жироны» к хавбеку.