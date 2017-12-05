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    • Зинченко: «В Манчестере встречаются красивые девушки, но — не хочу никого обидеть — их не столько, сколько у нас»

    Зинченко: «В Манчестере встречаются красивые девушки, но — не хочу никого обидеть — их не столько, сколько у нас»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о жизни в Манчестере.

    «В Манчестере удивительная погода. Людям, которые приезжают сюда, нужно время, чтобы привыкнуть. Ты просто реально не знаешь, что надеть. Выходишь из дома в спортивном костюме, потом раз — холодно, а проходит немного времени — уже жарко. Но на это не обращаю внимания, потому что футбол на первом месте, а к остальному можно привыкнуть.

    Наверное, не хватает здесь красивых девушек. Конечно, в Манчестере встречаются красивые девушки, но — не хочу никого обидеть — их не столько, сколько у нас.

    Сейчас в основном действую на позиции левого защитника. В «Манчестер Сити» крайние защитники играют не так, как в тех командах, в которых я был раньше. Здесь в большинстве случаев они играют в середине поля как опорные полузащитники. Считаю, это одни из ключевых позиций в команде и от наших действий зависит то, как «Сити» держит темп, атакует, обороняется.

    Бегать приходится очень много. Мой главный конкурент — Делф, но тот же Данило также может сыграть слева в обороне. Конкурентов хватает», — сказал Зинченко.

    Напомним, что ранее появилась информация об интересе «Жироны» к хавбеку.

    Источник: YouTube

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    05.12.2017 22:22
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    Комментарии (3)
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    Обер-КанцлерЪ
    1512506293
    Какой из него защитник? 175/61 же, он как пух тополиный лёгок, ему бы вингера играть!
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    VIKZH
    1512526930
    А у нас это где? Хитрый беленький хохленок?
    Ответить
    ologreds
    1694991793
    numo528243
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