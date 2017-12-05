Карасев — об ошибочной красной карточке Кришито: «Такое впервые произошло в моей карьере. Просто какой-то сбой»

Судья Сергей Карасев, который работал на матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» (2:1), прокомментировал эпизод с красной карточкой, ошибочно показанной защитнику санкт-петербуржцев Доменико Кришито.

«Не стану комментировать решение с неназначением пенальти после падения Кришито. Судьи ФИФА не имеют право давать комментарии по своим решениям.

Что касается этой забавной ситуации с ошибочно показанной красной карточкой Кришито, то такое впервые произошло в моей карьере. За столько лет до автоматизма выработана привычка, рука сама идет в нужный карман. Желтая — сразу знаешь, что в левом, красная — в правом. Просто какой-то произошел сбой. Я сразу понимал, что это обычная карточка за несогласие с арбитром. Рука потянулась в другой карман, и я понял, что ошибся. Извинился за это, достал правильную карточку.

Желтая Ильину была показана за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды выясняют отношения на поле.

Я даже сразу не вынес предупреждение, потому что хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то выкрикивать в адрес партнера, так что вынес ему карточку за неспортивное поведение», — сказал Карасев в эфире программы «Свисток».