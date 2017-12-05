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    • Карасев — об ошибочной красной карточке Кришито: «Такое впервые произошло в моей карьере. Просто какой-то сбой»

    Карасев — об ошибочной красной карточке Кришито: «Такое впервые произошло в моей карьере. Просто какой-то сбой»

    Судья Сергей Карасев, который работал на матче 19-го тура чемпионата России «Зенит»«Урал» (2:1), прокомментировал эпизод с красной карточкой, ошибочно показанной защитнику санкт-петербуржцев Доменико Кришито.

    «Не стану комментировать решение с неназначением пенальти после падения Кришито. Судьи ФИФА не имеют право давать комментарии по своим решениям.

    Что касается этой забавной ситуации с ошибочно показанной красной карточкой Кришито, то такое впервые произошло в моей карьере. За столько лет до автоматизма выработана привычка, рука сама идет в нужный карман. Желтая — сразу знаешь, что в левом, красная — в правом. Просто какой-то произошел сбой. Я сразу понимал, что это обычная карточка за несогласие с арбитром. Рука потянулась в другой карман, и я понял, что ошибся. Извинился за это, достал правильную карточку.

    Желтая Ильину была показана за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды выясняют отношения на поле.

    Я даже сразу не вынес предупреждение, потому что хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то выкрикивать в адрес партнера, так что вынес ему карточку за неспортивное поведение», — сказал Карасев в эфире программы «Свисток».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 20:37
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1512496709
    Да полюбому приготовил на пожарный случай,что бы удалить кого нибудь с Урала и перепутал карманы.Карточка красная на готове была,Зенит пропалатил наверно,хотя не Зенит,а Газпром.Но тут не тому игроку достал.Прикольно было бы,если пачку денег вместо карточки достал!!!
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    Бугимен
    1512497130
    ЧЕМОДАН ДЕНЕГ ЗАНЕСЛИ,ВОТ И КРАСНАЯ КАРТОЧКА..
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    vitvik
    1512498798
    Просто случайно ошибся. Работа, нервная нагрузка... Он же сразу извинился.
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    Бугимен
    1512499852
    ОПЯТЬ ЭТИ ИМБЕЦЫЛЫ МИНУСЫ СТАВЯТ,ПОД ДРУГИМИ НИКАМИ.
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    1512510551
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